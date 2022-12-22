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Посольство России ответило на статью WP о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.12.2022
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Посольство России ответило на статью WP о терактах на "Северных потоках"
Посольство России ответило на статью WP о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.12.2022
Посольство России ответило на статью WP о терактах на "Северных потоках"
Москва не откажется от требования допустить ее к в расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявило российское посольство РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T05:57
2022-12-22T10:24
в мире
владимир путин
алексей миллер
россия
европа
генеральная прокуратура рф
газпром
северный поток
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Москва не откажется от требования допустить ее к в расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявило российское посольство в Вашингтоне. "Наша страна не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием", — говорится в комментарии дипломатов. Так в дипмиссии отреагировали на публикацию The Washington Post о том, что некоторые западные чиновники в частных разговорах признают, что нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к взрывам на "Северных потоках". При этом собеседники издания не сомневаются в умышленном характере аварии.Посольство приветствовало попытки журналистов докопаться до истины, но отметило, что они будут не слишком удобными для любителей демонизировать Россию.Что касается ответа на вопрос, кому выгоден розыгрыш "российской карты", то, по мнению дипломатов, ответ на него очевиден. Двадцать шестого сентября на российских экспортных газопроводах, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что их причиной стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
https://ria.ru/20221215/kanada-1838753197.html
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в мире, владимир путин, алексей миллер, россия, европа, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
В мире, Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
05:57 22.12.2022 (обновлено: 10:24 22.12.2022)
 
Посольство России ответило на статью WP о терактах на "Северных потоках"

Посольство России в США требует прозрачного расследования терактов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе
Место утечки на газопроводе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Москва не откажется от требования допустить ее к в расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявило российское посольство в Вашингтоне.
"Наша страна не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием", — говорится в комментарии дипломатов.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 01:28
Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока"
Так в дипмиссии отреагировали на публикацию The Washington Post о том, что некоторые западные чиновники в частных разговорах признают, что нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к взрывам на "Северных потоках". При этом собеседники издания не сомневаются в умышленном характере аварии.
Посольство приветствовало попытки журналистов докопаться до истины, но отметило, что они будут не слишком удобными для любителей демонизировать Россию.

"После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутой российской "причастности" не найдено. На этом фоне тотальное безмолвие администрации (Белого дома. — Прим. ред.) весьма красноречиво", — добавили в посольстве.

Что касается ответа на вопрос, кому выгоден розыгрыш "российской карты", то, по мнению дипломатов, ответ на него очевиден.
Двадцать шестого сентября на российских экспортных газопроводах, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что их причиной стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
Место утечки на газопроводе Северный поток
21 декабря, 13:07
В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров
 
В миреВладимир ПутинАлексей МиллерРоссияЕвропаГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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