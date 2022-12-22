https://ria.ru/20221222/terakty-1840412093.html

Посольство России ответило на статью WP о терактах на "Северных потоках"

Посольство России ответило на статью WP о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 22.12.2022

Посольство России ответило на статью WP о терактах на "Северных потоках"

Москва не откажется от требования допустить ее к в расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявило российское посольство РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T05:57

2022-12-22T05:57

2022-12-22T10:24

в мире

владимир путин

алексей миллер

россия

европа

генеральная прокуратура рф

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Москва не откажется от требования допустить ее к в расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявило российское посольство в Вашингтоне. "Наша страна не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием", — говорится в комментарии дипломатов. Так в дипмиссии отреагировали на публикацию The Washington Post о том, что некоторые западные чиновники в частных разговорах признают, что нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к взрывам на "Северных потоках". При этом собеседники издания не сомневаются в умышленном характере аварии.Посольство приветствовало попытки журналистов докопаться до истины, но отметило, что они будут не слишком удобными для любителей демонизировать Россию.Что касается ответа на вопрос, кому выгоден розыгрыш "российской карты", то, по мнению дипломатов, ответ на него очевиден. Двадцать шестого сентября на российских экспортных газопроводах, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что их причиной стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.

https://ria.ru/20221215/kanada-1838753197.html

https://ria.ru/20221221/gazoprovody-1840220190.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, алексей миллер, россия, европа, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2