https://ria.ru/20221222/tayvan-1840411322.html

Минобороны Тайваня отследило 39 самолетов КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило 39 самолетов КНР вблизи острова - РИА Новости, 22.12.2022

Минобороны Тайваня отследило 39 самолетов КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 39 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T05:34

2022-12-22T05:34

2022-12-22T05:34

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 39 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. "За период с 6.00 21 декабря до 6.00 22 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 39 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении. Отмечается, что 30 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе 21 истребитель J-16, беспилотник CH-4, два самолета ДРЛО KJ-500, самолет-заправщик Y-20, многоцелевой вертолет Z-9, а также четыре стратегических бомбардировщиков H-6. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221217/tsru-1839339456.html

https://ria.ru/20221221/ucheniya-1840360907.html

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая