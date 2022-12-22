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Депутаты рекомендовали отозвать идею переименовать пост главы Татарстана - РИА Новости, 22.12.2022
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https://ria.ru/20221222/tatarstan-1840535089.html
Депутаты рекомендовали отозвать идею переименовать пост главы Татарстана
Депутаты рекомендовали отозвать идею переименовать пост главы Татарстана - РИА Новости, 22.12.2022
Депутаты рекомендовали отозвать идею переименовать пост главы Татарстана
Комитет госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению на заседании в четверг рекомендовал инициативной группе отозвать законопроект о... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:09
2022-12-22T15:26
политика
россия
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Комитет госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению на заседании в четверг рекомендовал инициативной группе отозвать законопроект о внесении поправок в конституцию Татарстана, изменяющих наименование высшего должностного лица республики с президента на главу, передает корреспондент РИА Новости. Накануне соответствующий законопроект был внесен в госсовет Татарстана инициативной группой депутатов и опубликован на сайте регионального парламента. В частности он предлагает в конституции Татарстана слова "президент Республики Татарстан" заменить словами "глава Республики Татарстан". В ходе заседания профильного комитета депутаты отметили, что именно по данному вопросу законопроект не доработан, не учтено, что высшее должностное лицо республики называется президентом на основании волеизъявления народа Татарстана на референдуме. По мнению депутатов, данный вопрос нуждается в доработке. "Рекомендовать инициативной группе отозвать данный проект закона в представленной редакции", - озвучил решение комитета его председатель Альберт Хабибуллин. За данное решение проголосовали большинство членов комитета. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на приведение конституции Татарстана в соответствие с законом о поправке к Конституции РФ и федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами. Ранее в парламенте Татарстана сообщали, что в Госсовете республики ведется планомерная работа по приведению республиканского законодательства в соответствие с нормами вышеуказанного федерального закона, нормативные правовые акты субъектов РФ подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года. Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом РФ, руководитель которого именуется президентом согласно конституции Татарстана.
https://ria.ru/20220712/minnikhanov-1801945649.html
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политика, россия
Политика, Россия, Республика Татарстан
14:09 22.12.2022 (обновлено: 15:26 22.12.2022)
 
Депутаты рекомендовали отозвать идею переименовать пост главы Татарстана

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать идею переименования поста главы региона

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Комитет госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению на заседании в четверг рекомендовал инициативной группе отозвать законопроект о внесении поправок в конституцию Татарстана, изменяющих наименование высшего должностного лица республики с президента на главу, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне соответствующий законопроект был внесен в госсовет Татарстана инициативной группой депутатов и опубликован на сайте регионального парламента. В частности он предлагает в конституции Татарстана слова "президент Республики Татарстан" заменить словами "глава Республики Татарстан".
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В ходе заседания профильного комитета депутаты отметили, что именно по данному вопросу законопроект не доработан, не учтено, что высшее должностное лицо республики называется президентом на основании волеизъявления народа Татарстана на референдуме. По мнению депутатов, данный вопрос нуждается в доработке.
"Рекомендовать инициативной группе отозвать данный проект закона в представленной редакции", - озвучил решение комитета его председатель Альберт Хабибуллин. За данное решение проголосовали большинство членов комитета.
В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на приведение конституции Татарстана в соответствие с законом о поправке к Конституции РФ и федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.
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Ранее в парламенте Татарстана сообщали, что в Госсовете республики ведется планомерная работа по приведению республиканского законодательства в соответствие с нормами вышеуказанного федерального закона, нормативные правовые акты субъектов РФ подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года.
Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом РФ, руководитель которого именуется президентом согласно конституции Татарстана.
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