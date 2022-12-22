https://ria.ru/20221222/tanki-1840693311.html

Немецкие "Зеленые" требуют у Шольца танков для Украины

Немецкие "Зеленые" требуют у Шольца танков для Украины - РИА Новости, 22.12.2022

Немецкие "Зеленые" требуют у Шольца танков для Украины

Представители правящей в Германии партии "Зеленые" усиливают давление на канцлера Олафа Шольца и требуют поставки для Киева танков немецкого производства,... РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T22:50

2022-12-22T22:50

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Представители правящей в Германии партии "Зеленые" усиливают давление на канцлера Олафа Шольца и требуют поставки для Киева танков немецкого производства, сообщает в четверг издание Spiegel со ссылкой на политиков. "После объявления США о том, что они поставят Украине комплексы Patriot, "Зеленые" усиливают давление на канцлера Олафа Шольца (СДПГ), чтобы тот расширил германскую помощь в области вооружений", - пишет издание. Ранее Шольц на требования прямых поставок танков Киеву неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, Берлин не является и не станет стороной конфликта на Украине. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт позднее заявил, что страна не располагает сейчас доступными системами противовоздушной обороны Patriot, которые она могла бы направить Украине, однако приветствовал решение США поставить таковые Киеву. "Система Patriot закрывает пробелы в военном потенциале Украины", — сообщила Spiegel представитель "Зеленых" Сара Нанни, уполномоченная от партии по делам обороны в бундестаге. - Однако Берлину стоит "качественно скорректировать свою военную поддержку". "Это также включает поставку боевых танков и бронетранспортеров западного образца, таких как танк Leopard". "Украинские запросы на европейские танки — это не несбыточная мечта, а конкретный анализ потребностей на фоне российской мобилизации", — заявил изданию депутат от "Зеленых" и председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер. По его мнению, поставкой танков Германия должна показать свое лидерство в ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221222/germaniya-1840683399.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html

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в мире, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, россия, нато, евросоюз, оон