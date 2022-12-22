https://ria.ru/20221222/taksi-1840461801.html
Госдума приняла закон о регулировании работы такси
Госдума приняла закон о регулировании работы такси - РИА Новости, 22.12.2022
Госдума приняла закон о регулировании работы такси
Госдума приняла закон, комплексно регулирующий работу сферы такси. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:10
2022-12-22T11:10
2022-12-22T11:58
общество
госдума рф
авто
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такси
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, комплексно регулирующий работу сферы такси.Так, будут созданы реестр такси и информационная система для работы с этими данными. Кроме того, документ регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов, правила окраски машин.О том, кто не сможет работать таксистами, рассказал РИА Новости один из соавторов поправок к проекту, член комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Александр Толмачев ("Единая Россия").Законопроект разрешает самозанятым заниматься извозом. Такие водители смогут работать через службы заказа такси без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП, но от них потребуется дополнительная страховка.В случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.Так, одна из поправок, предложенных Толмачевым, заменяет солидарную ответственность на субсидиарную.Предполагается, что и самозанятые, и службы заказа такси будут страховать риски, чтобы потерпевшие точно получили причитающиеся выплаты за ущерб.Также законопроект обязывает службы заказа такси предоставлять "уполномоченным органам" доступ к информации из реестра.
https://ria.ru/20221201/taksi-1835586133.html
https://ria.ru/20221128/taksi-1834766978.html
https://ria.ru/20220624/taksi-1797845362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, авто, россия, такси
Общество, Госдума РФ, Авто, Россия, Такси
11:10 22.12.2022 (обновлено: 11:58 22.12.2022)
Госдума приняла закон о регулировании работы такси
Госдума приняла закон, вводящий новый регламент работы автомобилей такси
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Госдума приняла закон
, комплексно регулирующий работу сферы такси.
Так, будут созданы реестр такси и информационная система для работы с этими данными. Кроме того, документ регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов, правила окраски машин.
О том, кто не сможет работать таксистами, рассказал РИА Новости один из соавторов поправок к проекту, член комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Александр Толмачев ("Единая Россия
").
"Не будут допущены к управлению легковыми такси лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса России
, и лица, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления. К таким преступлениям относятся убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и ряд других", — рассказал собеседник агентства.
Законопроект разрешает самозанятым заниматься извозом. Такие водители смогут работать через службы заказа такси без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП, но от них потребуется дополнительная страховка.
В случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.
Так, одна из поправок, предложенных Толмачевым, заменяет солидарную ответственность на субсидиарную.
"Это означает, что если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от ДТП, то этот ущерб покроет страховая компания. Таким образом будет сбалансирована ответственность участников рынка соразмерно их роли в перевозке", — пояснил депутат.
Предполагается, что и самозанятые, и службы заказа такси будут страховать риски, чтобы потерпевшие точно получили причитающиеся выплаты за ущерб.
Также законопроект обязывает службы заказа такси предоставлять "уполномоченным органам" доступ к информации из реестра.