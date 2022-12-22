https://ria.ru/20221222/taksi-1840461801.html

Госдума приняла закон о регулировании работы такси

Госдума приняла закон о регулировании работы такси - РИА Новости, 22.12.2022

Госдума приняла закон о регулировании работы такси

Госдума приняла закон, комплексно регулирующий работу сферы такси. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:10

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общество

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авто

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, комплексно регулирующий работу сферы такси.Так, будут созданы реестр такси и информационная система для работы с этими данными. Кроме того, документ регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов, правила окраски машин.О том, кто не сможет работать таксистами, рассказал РИА Новости один из соавторов поправок к проекту, член комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Александр Толмачев ("Единая Россия").Законопроект разрешает самозанятым заниматься извозом. Такие водители смогут работать через службы заказа такси без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП, но от них потребуется дополнительная страховка.В случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.Так, одна из поправок, предложенных Толмачевым, заменяет солидарную ответственность на субсидиарную.Предполагается, что и самозанятые, и службы заказа такси будут страховать риски, чтобы потерпевшие точно получили причитающиеся выплаты за ущерб.Также законопроект обязывает службы заказа такси предоставлять "уполномоченным органам" доступ к информации из реестра.

https://ria.ru/20221201/taksi-1835586133.html

https://ria.ru/20221128/taksi-1834766978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, авто, россия, такси