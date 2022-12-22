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Депутат Госдумы заявил, что распад СССР не был неизбежен
Депутат Госдумы заявил, что распад СССР не был неизбежен - РИА Новости, 22.12.2022
Депутат Госдумы заявил, что распад СССР не был неизбежен
Распад СССР не был неизбежен, страну нужно было сохранить, Союз был формой существования России как общей родины всех людей, там родившихся, считает первый... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:29
2022-12-22T07:29
2022-12-22T08:23
вячеслав никонов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Распад СССР не был неизбежен, страну нужно было сохранить, Союз был формой существования России как общей родины всех людей, там родившихся, считает первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов ("Единая Россия"). Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря. Государство просуществовало с 1922 по 1991 год. По словам Никонова, распад Советского Союза предопределили действия его верхов. Также депутат отмечает, что название государства не должно влиять на восприятие его сути – это была Россия. "Союз нужно было сохранить. Он был формой существования России и нашей общей Родиной", - отметил он. Однако теперь реставрировать данный проект уже невозможно ни под каким названием: слишком много уже было сделано, а ход истории изменить нельзя, считает собеседник агентства. Дату образования Советского Союза лучше использовать для изучения прошлого и проводить ежегодно в этот день научные конференции, подытожил Никонов.
https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html
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вячеслав никонов, россия, госдума рф
Вячеслав Никонов, Россия, Госдума РФ
07:29 22.12.2022 (обновлено: 08:23 22.12.2022)
Депутат Госдумы заявил, что распад СССР не был неизбежен
Депутат Никонов: СССР нужно было сохранить, Союз был формой существования России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Распад СССР не был неизбежен, страну нужно было сохранить, Союз был формой существования России как общей родины всех людей, там родившихся, считает первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря. Государство просуществовало с 1922 по 1991 год. По словам Никонова, распад Советского Союза предопределили действия его верхов.
"Конечно, распад СССР не был неизбежен. Это результат действий и бездействия небольшого количества руководителей страны", - заявил Никонов РИА Новости.
Также депутат отмечает, что название государства не должно влиять на восприятие его сути – это была Россия
. "Союз нужно было сохранить. Он был формой существования России и нашей общей Родиной", - отметил он.
Однако теперь реставрировать данный проект уже невозможно ни под каким названием: слишком много уже было сделано, а ход истории изменить нельзя, считает собеседник агентства. Дату образования Советского Союза лучше использовать для изучения прошлого и проводить ежегодно в этот день научные конференции, подытожил Никонов.