https://ria.ru/20221222/ssha-1840693909.html
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год - РИА Новости, 22.12.2022
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год
Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:53
2022-12-22T22:53
2022-12-22T22:53
в мире
джо байден
кевин маккарти
сша
украина
вашингтон (штат)
нато
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. Сенаторы большинством голосов приняли законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц, который теперь отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса. Проект федерального бюджета предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Как ожидается, процедура принятия бюджета, включая подписание документа президентом Джо Байденом, завершится до вечера пятницы – это позволит правительству избежать шатдауна. Вместе с тем, ряд республиканцев в палате представителей, включая их лидера Кевина Маккарти, выразили несогласие с текстом документа. Они призвали в качестве альтернативы принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Таким образом они рассчитывают дотянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав конгресса, где республиканцы будут иметь большинство в нижней палате и, как следствие, более сильное право голоса в законотворческом процессе. В Белом доме, тем временем, заявили, что поддерживают законопроект о бюджете, и призвали конгресс принять его в кратчайшие сроки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, кевин маккарти, сша, украина, вашингтон (штат), нато
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, США, Украина, Вашингтон (штат), НАТО
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год
Сенат США одобрил проект федерального бюджета на 2023 год на сумму 1,7 триллиона долларов
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Сенаторы большинством голосов приняли законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц, который теперь отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса.
Проект федерального бюджета предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Как ожидается, процедура принятия бюджета, включая подписание документа президентом Джо Байденом, завершится до вечера пятницы – это позволит правительству избежать шатдауна.
Вместе с тем, ряд республиканцев в палате представителей, включая их лидера Кевина Маккарти, выразили несогласие с текстом документа. Они призвали в качестве альтернативы принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Таким образом они рассчитывают дотянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав конгресса, где республиканцы будут иметь большинство в нижней палате и, как следствие, более сильное право голоса в законотворческом процессе.
В Белом доме, тем временем, заявили, что поддерживают законопроект о бюджете, и призвали конгресс принять его в кратчайшие сроки.