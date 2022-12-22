Рейтинг@Mail.ru
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/ssha-1840693909.html
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год - РИА Новости, 22.12.2022
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год
Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:53
2022-12-22T22:53
в мире
джо байден
кевин маккарти
сша
украина
вашингтон (штат)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101715/71/1017157140_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0d3f95cbce07a848c6a8642a813c132a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. Сенаторы большинством голосов приняли законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц, который теперь отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса. Проект федерального бюджета предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Как ожидается, процедура принятия бюджета, включая подписание документа президентом Джо Байденом, завершится до вечера пятницы – это позволит правительству избежать шатдауна. Вместе с тем, ряд республиканцев в палате представителей, включая их лидера Кевина Маккарти, выразили несогласие с текстом документа. Они призвали в качестве альтернативы принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Таким образом они рассчитывают дотянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав конгресса, где республиканцы будут иметь большинство в нижней палате и, как следствие, более сильное право голоса в законотворческом процессе. В Белом доме, тем временем, заявили, что поддерживают законопроект о бюджете, и призвали конгресс принять его в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20221222/ssha-1840591602.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101715/71/1017157140_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5abe34e88a9cba70c9ce66d92bcaa437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, кевин маккарти, сша, украина, вашингтон (штат), нато
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, США, Украина, Вашингтон (штат), НАТО
22:53 22.12.2022
 
Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год

Сенат США одобрил проект федерального бюджета на 2023 год на сумму 1,7 триллиона долларов

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Сенаторы большинством голосов приняли законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц, который теперь отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса.
Проект федерального бюджета предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Как ожидается, процедура принятия бюджета, включая подписание документа президентом Джо Байденом, завершится до вечера пятницы – это позволит правительству избежать шатдауна.
Вместе с тем, ряд республиканцев в палате представителей, включая их лидера Кевина Маккарти, выразили несогласие с текстом документа. Они призвали в качестве альтернативы принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Таким образом они рассчитывают дотянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав конгресса, где республиканцы будут иметь большинство в нижней палате и, как следствие, более сильное право голоса в законотворческом процессе.
В Белом доме, тем временем, заявили, что поддерживают законопроект о бюджете, и призвали конгресс принять его в кратчайшие сроки.
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:29
Сенатор назвал США основным источником опасности для России и мира
 
В миреДжо БайденКевин МаккартиСШАУкраинаВашингтон (штат)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала