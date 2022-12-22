https://ria.ru/20221222/ssha-1840693909.html

Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год

Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год - РИА Новости, 22.12.2022

Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год

Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T22:53

2022-12-22T22:53

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. Сенаторы большинством голосов приняли законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц, который теперь отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса. Проект федерального бюджета предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Как ожидается, процедура принятия бюджета, включая подписание документа президентом Джо Байденом, завершится до вечера пятницы – это позволит правительству избежать шатдауна. Вместе с тем, ряд республиканцев в палате представителей, включая их лидера Кевина Маккарти, выразили несогласие с текстом документа. Они призвали в качестве альтернативы принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Таким образом они рассчитывают дотянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав конгресса, где республиканцы будут иметь большинство в нижней палате и, как следствие, более сильное право голоса в законотворческом процессе. В Белом доме, тем временем, заявили, что поддерживают законопроект о бюджете, и призвали конгресс принять его в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20221222/ssha-1840591602.html

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Евгения Нефедова

в мире, джо байден, кевин маккарти, сша, украина, вашингтон (штат), нато