https://ria.ru/20221222/ssha-1840688274.html
Власти США не винят Зеленского за просьбы предоставлять все больше оружия
Власти США не винят Зеленского за просьбы предоставлять все больше оружия - РИА Новости, 22.12.2022
Власти США не винят Зеленского за просьбы предоставлять все больше оружия
США делают все возможное, чтобы предоставить Киеву необходимое военное оборудование, и не винят Владимира Зеленского, который требует большего, заявил на... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:07
2022-12-22T22:07
2022-12-22T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джон кирби
сша
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459153_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_73508352e4b8e81a0e642d5ec0874e66.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. США делают все возможное, чтобы предоставить Киеву необходимое военное оборудование, и не винят Владимира Зеленского, который требует большего, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, США делает все, что в их силах для предоставления Украине всего, в чем она нуждается, когда ей это требуется. "Но скорость, с которой наши системы попадают в руки украинцев беспрецедентна, такого не происходило в прошлом в исполнении какой-либо из стран", - указал Кирби. По его словам, бюджет США на следующий год в случае согласования конгрессом даст возможность передать Украине средств на сумму около 45 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459153_0:404:2191:2048_1920x0_80_0_0_730575dacfb233f9391bf3079e8b2f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, джон кирби, сша, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джон Кирби, США, Украина, Киев
Власти США не винят Зеленского за просьбы предоставлять все больше оружия
Белый дом: США не винят Зеленского за просьбы предоставлять все больше оружия
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. США делают все возможное, чтобы предоставить Киеву необходимое военное оборудование, и не винят Владимира Зеленского, который требует большего, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Вчера вечером господин Зеленский четко дал понять, что он желает получить дополнительные военные возможности. И мы не можем винить его. Любой президент, любой командующий в подобных обстоятельствах хотел бы получить как можно больше (вооружений – ред.) и как можно быстрее", - сказал Кирби.
По его словам, США делает все, что в их силах для предоставления Украине всего, в чем она нуждается, когда ей это требуется. "Но скорость, с которой наши системы попадают в руки украинцев беспрецедентна, такого не происходило в прошлом в исполнении какой-либо из стран", - указал Кирби.
По его словам, бюджет США на следующий год в случае согласования конгрессом даст возможность передать Украине средств на сумму около 45 миллиардов долларов.