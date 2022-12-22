https://ria.ru/20221222/ssha-1840688274.html

Власти США не винят Зеленского за просьбы предоставлять все больше оружия

Власти США не винят Зеленского за просьбы предоставлять все больше оружия - РИА Новости, 22.12.2022

Власти США не винят Зеленского за просьбы предоставлять все больше оружия

США делают все возможное, чтобы предоставить Киеву необходимое военное оборудование, и не винят Владимира Зеленского, который требует большего, заявил на... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:07

2022-12-22T22:07

2022-12-22T22:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

джон кирби

сша

украина

киев

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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. США делают все возможное, чтобы предоставить Киеву необходимое военное оборудование, и не винят Владимира Зеленского, который требует большего, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, США делает все, что в их силах для предоставления Украине всего, в чем она нуждается, когда ей это требуется. "Но скорость, с которой наши системы попадают в руки украинцев беспрецедентна, такого не происходило в прошлом в исполнении какой-либо из стран", - указал Кирби. По его словам, бюджет США на следующий год в случае согласования конгрессом даст возможность передать Украине средств на сумму около 45 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, джон кирби, сша, украина, киев