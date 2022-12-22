https://ria.ru/20221222/ssha-1840588136.html

США оспаривают право России на Севморпуть, заявил Герасимов

США оспаривают право России на Севморпуть, заявил Герасимов - РИА Новости, 22.12.2022

США оспаривают право России на Севморпуть, заявил Герасимов

США оспаривают право России на использование Северного морского пути и обвиняют в милитаризации Арктики, при этом НАТО укрепляет свой северный фланг, заявил... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:20

2022-12-22T16:20

2022-12-22T16:20

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

россия

арктика

нато

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США оспаривают право России на использование Северного морского пути и обвиняют в милитаризации Арктики, при этом НАТО укрепляет свой северный фланг, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. "США и их союзники также нацелены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике. Оспаривается право нашей страны на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе. Наряду с этим НАТО под предлогом "реагирования" на деятельность Вооруженных сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению "северного фланга" альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. По его словам, в Морской доктрине РФ, утвержденной в этом году, к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов в Мировом океане отнесены континентальный шельф за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны РФ в Арктическом бассейне и акватории Северного морского пути. Он подчеркнул, что присутствие российских войск в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Севморпути и реализации проектов в области добычи природных ресурсов.

https://ria.ru/20221222/napryazhennost-1840586996.html

россия

арктика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

валерий герасимов, россия, арктика, нато, сша