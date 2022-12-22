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США подтвердили де-факто участие в конфликте на Украине, заявила Захарова

США подтвердили де-факто участие в конфликте на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 22.12.2022

США подтвердили де-факто участие в конфликте на Украине, заявила Захарова

Заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о праве Киева проводить военные операции на территории Крыма РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:20

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о праве Киева проводить военные операции на территории Крыма подтверждают участие США в конфликте на Украине, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией. "Это, собственно говоря, прозвучало как еще одно признание де-факто непосредственного участия американцев в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины", - сказала она в ходе брифинга. Захарова отметила, что "украинская армия стала наемнической армией из вооружений иностранных инструкторов" и "непосредственно наемников из зарубежных стран коллективного Запада во главе с США". "Приведенные факты подтверждают, что коллективный Запад настроен на длительное противостояние с Россией. Тем не менее, как бы на Западе ни пытались вооружить неонацистский режим в Киеве, затянуть боевые действия, так цинично и бездарно закрывать глаза на чудовищные преступления, у них не получится и в принципе у них ничего не выйдет", - добавила она. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840446603.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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в мире, мария захарова, джон кирби, россия, украина, сша, вооруженные силы украины