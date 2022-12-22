https://ria.ru/20221222/ssha-1840441708.html
В Госдуме заявили, что союз с США закончится для Киева плачевно
В Госдуме заявили, что союз с США закончится для Киева плачевно - РИА Новости, 22.12.2022
В Госдуме заявили, что союз с США закончится для Киева плачевно
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что союз с США закончится для нынешней киевской власти плачевно. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:09
2022-12-22T10:09
2022-12-22T10:09
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что союз с США закончится для нынешней киевской власти плачевно. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США достигли уровня настоящего союза, который "на 100% наполнен реальным содержанием". "Все союзники США в итоге заканчивали весьма плачевно, оказавшись на обочине, а точнее, на свалке истории. Это длится уже сотни лет. У американцев есть только один союзник - это они сами, а все остальные - второстепенные фигуры, которые должны обеспечивать их процветание и которых в случае чего можно и предать", - сказал Белик. По его словам, Зеленский в точности повторяет судьбу удобных ситуативных союзников США в XX веке. "Также американцы клялись в верности вьетнамскому диктатору и многим другим в Азии и Латинской Америке. Клялись в дружбе и последнему советскому лидеру. Все это не имеет значения, для них гораздо важнее укрепление доллара, и если будут подковерные игры, то в конце концов можно и сдать любого союзника, главное - удержаться на пьедестале почета", - подчеркнул Белик. Зеленский сделал роковую ошибку в выборе союзников, отметил депутат. "Впрочем, он может считать их союзниками, а вот он для них лишь разменная монета, но в настоящий момент очень выгодная", - заключил он.
https://ria.ru/20221222/makkarti-1840416268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, азия, госдума рф, дмитрий белик, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Азия, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский
В Госдуме заявили, что союз с США закончится для Киева плачевно
Депутат Госдумы Белик считает, что Зеленский повторит судьбу ситуативных союзников США
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что союз с США закончится для нынешней киевской власти плачевно.
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что Украина
и США достигли уровня настоящего союза, который "на 100% наполнен реальным содержанием".
"Все союзники США в итоге заканчивали весьма плачевно, оказавшись на обочине, а точнее, на свалке истории. Это длится уже сотни лет. У американцев есть только один союзник - это они сами, а все остальные - второстепенные фигуры, которые должны обеспечивать их процветание и которых в случае чего можно и предать", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский в точности повторяет судьбу удобных ситуативных союзников США в XX веке.
"Также американцы клялись в верности вьетнамскому диктатору и многим другим в Азии
и Латинской Америке
. Клялись в дружбе и последнему советскому лидеру. Все это не имеет значения, для них гораздо важнее укрепление доллара, и если будут подковерные игры, то в конце концов можно и сдать любого союзника, главное - удержаться на пьедестале почета", - подчеркнул Белик.
Зеленский сделал роковую ошибку в выборе союзников, отметил депутат.
"Впрочем, он может считать их союзниками, а вот он для них лишь разменная монета, но в настоящий момент очень выгодная", - заключил он.