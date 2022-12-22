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В Госдуме заявили, что союз с США закончится для Киева плачевно

В Госдуме заявили, что союз с США закончится для Киева плачевно - РИА Новости, 22.12.2022

В Госдуме заявили, что союз с США закончится для Киева плачевно

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что союз с США закончится для нынешней киевской власти плачевно. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:09

2022-12-22T10:09

2022-12-22T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что союз с США закончится для нынешней киевской власти плачевно. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США достигли уровня настоящего союза, который "на 100% наполнен реальным содержанием". "Все союзники США в итоге заканчивали весьма плачевно, оказавшись на обочине, а точнее, на свалке истории. Это длится уже сотни лет. У американцев есть только один союзник - это они сами, а все остальные - второстепенные фигуры, которые должны обеспечивать их процветание и которых в случае чего можно и предать", - сказал Белик. По его словам, Зеленский в точности повторяет судьбу удобных ситуативных союзников США в XX веке. "Также американцы клялись в верности вьетнамскому диктатору и многим другим в Азии и Латинской Америке. Клялись в дружбе и последнему советскому лидеру. Все это не имеет значения, для них гораздо важнее укрепление доллара, и если будут подковерные игры, то в конце концов можно и сдать любого союзника, главное - удержаться на пьедестале почета", - подчеркнул Белик. Зеленский сделал роковую ошибку в выборе союзников, отметил депутат. "Впрочем, он может считать их союзниками, а вот он для них лишь разменная монета, но в настоящий момент очень выгодная", - заключил он.

https://ria.ru/20221222/makkarti-1840416268.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, азия, госдума рф, дмитрий белик, владимир зеленский