https://ria.ru/20221222/srok-1840539171.html

Жительнице Кубани дали 12 лет колонии за убийство дочери и внучки

Жительнице Кубани дали 12 лет колонии за убийство дочери и внучки - РИА Новости, 22.12.2022

Жительнице Кубани дали 12 лет колонии за убийство дочери и внучки

Суд приговорил жительницу Славянска-на-Кубани, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, к 12 годам и 2... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:23

2022-12-22T14:23

2022-12-22T14:23

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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Славянска-на-Кубани, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, к 12 годам и 2 месяцам колонии общего режима, сообщила прокуратура Краснодарского края. "Краснодарским краевым судом вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым 40-летняя гражданка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Суд назначил подсудимой 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что подсудимая проживала с 15-летней дочерью в Славянске-на-Кубани. Когда обвиняемая узнала о беременности дочери, то решила убить младенца сразу после его рождения, не желая заниматься воспитанием и содержать новорожденного ребенка. Женщина выбросила младенца в выгребную яму уличного туалета. В результате ребенок умер от асфиксии и переохлаждения. Подсудимая запретила своей дочери обращаться в медучреждение за помощью и не оказала ей своевременную медицинскую помощь. В результате ее дочь умерла через 4 дня после родов от сепсиса и кровотечения, добавили в надзорном ведомстве. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831026554.html

https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html

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происшествия, здоровье - общество, славянск-на-кубани, россия, краснодарский край, краснодарский краевой суд