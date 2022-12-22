https://ria.ru/20221222/srok-1840539171.html
Жительнице Кубани дали 12 лет колонии за убийство дочери и внучки
Жительнице Кубани дали 12 лет колонии за убийство дочери и внучки - РИА Новости, 22.12.2022
Жительнице Кубани дали 12 лет колонии за убийство дочери и внучки
Суд приговорил жительницу Славянска-на-Кубани, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, к 12 годам и 2... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:23
2022-12-22T14:23
2022-12-22T14:23
происшествия
здоровье - общество
славянск-на-кубани
россия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg
КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Славянска-на-Кубани, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, к 12 годам и 2 месяцам колонии общего режима, сообщила прокуратура Краснодарского края. "Краснодарским краевым судом вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым 40-летняя гражданка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Суд назначил подсудимой 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что подсудимая проживала с 15-летней дочерью в Славянске-на-Кубани. Когда обвиняемая узнала о беременности дочери, то решила убить младенца сразу после его рождения, не желая заниматься воспитанием и содержать новорожденного ребенка. Женщина выбросила младенца в выгребную яму уличного туалета. В результате ребенок умер от асфиксии и переохлаждения. Подсудимая запретила своей дочери обращаться в медучреждение за помощью и не оказала ей своевременную медицинскую помощь. В результате ее дочь умерла через 4 дня после родов от сепсиса и кровотечения, добавили в надзорном ведомстве. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831026554.html
https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html
славянск-на-кубани
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cdeba4bab8ae399eeb899c07cf8685a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, славянск-на-кубани, россия, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Здоровье - Общество, Славянск-на-Кубани, Россия, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
Жительнице Кубани дали 12 лет колонии за убийство дочери и внучки
Суд приговорил жительницу Кубани к 12 годам за убийство дочери и новорожденной внучки