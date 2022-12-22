https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840698255.html

Патриарх Кирилл обвинил Запад в саботаже миротворческих усилий России

Патриарх Кирилл обвинил Запад в саботаже миротворческих усилий России - РИА Новости, 22.12.2022

Патриарх Кирилл обвинил Запад в саботаже миротворческих усилий России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вступление России в длившиеся с 2014 года боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:39

2022-12-22T23:39

2022-12-22T23:39

патриарх кирилл (владимир гундяев)

донбасс

украина

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вступление России в длившиеся с 2014 года боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее миротворческие усилия все это время саботировали власти Украины и стран Запада, и мирными переговорами было невозможно их остановить. "Война была начата теми, кто в Киеве допустил дьявольский мрак в свои сердца и слепо следовал указаниям, направленным на сеяние вражды в среде единого народа Святой Руси, объединенного общей историей, культурой и традициями. Со временем стало в полной мере ясно, что миротворческие усилия России, направленные на прекращение этой войны, последовательно саботировались и властями Украины, и странами Запада, и дальнейшее развитие событий красноречиво свидетельствует об этом. Увы, мирные переговоры эту брань не остановили… Следствием этого стало вступление России в длившееся уже долгие восемь лет вооруженное противостояние с целью защиты людей Донбасса от произвола и насилия", – сказал патриарх на собрании епархии Москвы. Он подчеркнул: нынешняя брань является междоусобной, поскольку вовлекает людей, принадлежащих к единому по своей вере и традициям народу. "Как предстоятель Русской православной церкви, паства которой находится по обе стороны линии боевых столкновений, я с глубокой болью воспринимаю происходящее, а наипаче — страдания мирных людей и в России, и на Украине. Однако мы с ясностью должны свидетельствовать, что вина в этом лежит прежде всего на тех, кто поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры", – сказал он. По его словам, многие люди, в том числе среди прихожан храмов РПЦ, сегодня находятся в смятении, "с недоумением и боязнью воспринимаются порой новости, поступающие с фронтов вооруженного противостояния". "Несмотря на усилия государства, многие сталкиваются с падением привычного уровня жизни, причем речь идет вовсе не только об утрате избыточного комфорта или, к примеру, о невозможности путешествовать за границу, но и о бытовых трудностях. Никто сегодня с уверенностью не может сказать, что скоро наступит возврат к той жизни, к которой привыкли за годы мирного существования", – добавил патриарх.

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840697627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

патриарх кирилл (владимир гундяев), донбасс, украина, россия, русская православная церковь