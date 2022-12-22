https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840657442.html

"Курочка по зернышку клюет": Путин охарактеризовал темпы спецоперации

"Курочка по зернышку клюет": Путин охарактеризовал темпы спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022

"Курочка по зернышку клюет": Путин охарактеризовал темпы спецоперации

Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, заявил президент России Владимир Путин, говоря о темпах специальной военной операции. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:07

2022-12-22T19:07

2022-12-22T19:25

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, заявил президент России Владимир Путин, говоря о темпах специальной военной операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, украина, донбасс