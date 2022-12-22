https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840650628.html

Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой

Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой - РИА Новости, 22.12.2022

Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой

Все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин, выразив благодарность российским военным. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:46

2022-12-22T18:46

2022-12-22T18:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин, выразив благодарность российским военным."Повторяю еще раз: мы считаем, что... всё, что связано со специальной военной операцией, - мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей", - сказал Путин на пресс-конференции.По его словам, российские солдаты действуют достойно и добиваются того, что нужно стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир путин, безопасность, россия