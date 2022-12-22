Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840650628.html
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
Все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин, выразив благодарность российским военным. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:46
2022-12-22T18:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин, выразив благодарность российским военным."Повторяю еще раз: мы считаем, что... всё, что связано со специальной военной операцией, - мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей", - сказал Путин на пресс-конференции.По его словам, российские солдаты действуют достойно и добиваются того, что нужно стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_c09f441e64f8c6bce024c857585c0ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия
18:46 22.12.2022 (обновлено: 18:58 22.12.2022)
 
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой

Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой, поблагодарив российских военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в ходе спецоперации
Военнослужащие ВС России в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в ходе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин, выразив благодарность российским военным.
"Повторяю еще раз: мы считаем, что... всё, что связано со специальной военной операцией, - мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей", - сказал Путин на пресс-конференции.
По его словам, российские солдаты действуют достойно и добиваются того, что нужно стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала