https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840650628.html
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой - РИА Новости, 22.12.2022
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
Все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин, выразив благодарность российским военным. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:46
2022-12-22T18:46
2022-12-22T18:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин, выразив благодарность российским военным."Повторяю еще раз: мы считаем, что... всё, что связано со специальной военной операцией, - мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей", - сказал Путин на пресс-конференции.По его словам, российские солдаты действуют достойно и добиваются того, что нужно стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия
18:46 22.12.2022 (обновлено: 18:58 22.12.2022)
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой, поблагодарив российских военных
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой, заявил президент России Владимир Путин, выразив благодарность российским военным.
"Повторяю еще раз: мы считаем, что... всё, что связано со специальной военной операцией, - мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей", - сказал Путин на пресс-конференции.
По его словам, российские солдаты действуют достойно и добиваются того, что нужно стране.