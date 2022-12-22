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Военные с передовой попросили передать Путину, что сделают все для победы - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840620663.html
Военные с передовой попросили передать Путину, что сделают все для победы
Военные с передовой попросили передать Путину, что сделают все для победы - РИА Новости, 22.12.2022
Военные с передовой попросили передать Путину, что сделают все для победы
Военнослужащие с передовой попросили передать президенту РФ Владимиру Путину, что они сделают все для победы, рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:48
2022-12-22T17:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донецкая народная республика
общероссийский народный фронт
общество
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие с передовой попросили передать президенту РФ Владимиру Путину, что они сделают все для победы, рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в ДНР Владимир Тараненко. Путин в четверг проводит заседание Государственного совета. Тараненко выступил с докладом на заседании. "Владимир Владимирович, совсем недавно вы просили передать привет нашим парням на передовой. Мы последнюю неделю ездили по позициям, отвозили новогодние подарки, такие как "Нивы", полевые бани, тепловизоры, противодронные ружья и квадрокоптеры", - рассказал Тараненко. "Парни просили вам передать, что они сделают все для победы. А побеждает тот, за кем правда", - добавил он.
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, общество, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Общество, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:48 22.12.2022
 
Военные с передовой попросили передать Путину, что сделают все для победы

Военнослужащие с передовой в ДНР попросили передать Путину, что сделают все для победы

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие с передовой попросили передать президенту РФ Владимиру Путину, что они сделают все для победы, рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в ДНР Владимир Тараненко.
Путин в четверг проводит заседание Государственного совета. Тараненко выступил с докладом на заседании.
"Владимир Владимирович, совсем недавно вы просили передать привет нашим парням на передовой. Мы последнюю неделю ездили по позициям, отвозили новогодние подарки, такие как "Нивы", полевые бани, тепловизоры, противодронные ружья и квадрокоптеры", - рассказал Тараненко.
"Парни просили вам передать, что они сделают все для победы. А побеждает тот, за кем правда", - добавил он.
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в поселке Марьинка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 11:58Специальная военная операция на Украине
В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронтОбществоВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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