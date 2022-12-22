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Военные с передовой попросили передать Путину, что сделают все для победы

Военные с передовой попросили передать Путину, что сделают все для победы - РИА Новости, 22.12.2022

Военные с передовой попросили передать Путину, что сделают все для победы

Военнослужащие с передовой попросили передать президенту РФ Владимиру Путину, что они сделают все для победы, рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:48

2022-12-22T17:48

2022-12-22T17:48

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие с передовой попросили передать президенту РФ Владимиру Путину, что они сделают все для победы, рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в ДНР Владимир Тараненко. Путин в четверг проводит заседание Государственного совета. Тараненко выступил с докладом на заседании. "Владимир Владимирович, совсем недавно вы просили передать привет нашим парням на передовой. Мы последнюю неделю ездили по позициям, отвозили новогодние подарки, такие как "Нивы", полевые бани, тепловизоры, противодронные ружья и квадрокоптеры", - рассказал Тараненко. "Парни просили вам передать, что они сделают все для победы. А побеждает тот, за кем правда", - добавил он.

https://ria.ru/20221222/marinka-1840481731.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, общество, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр