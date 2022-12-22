https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840586592.html

Россия в ходе спецоперации поразила 1300 критически важных объектов Украины

Россия в ходе спецоперации поразила 1300 критически важных объектов Украины - РИА Новости, 22.12.2022

Россия в ходе спецоперации поразила 1300 критически важных объектов Украины

Российские высокоточные ракеты большой дальности в ходе спецоперации поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, это позволило существенно... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:15

2022-12-22T16:15

2022-12-22T16:16

специальная военная операция на украине

безопасность

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украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские высокоточные ракеты большой дальности в ходе спецоперации поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, это позволило существенно снизить боевой потенциал украинской армии и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф