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Россия в ходе спецоперации поразила 1300 критически важных объектов Украины
Россия в ходе спецоперации поразила 1300 критически важных объектов Украины - РИА Новости, 22.12.2022
Россия в ходе спецоперации поразила 1300 критически важных объектов Украины
Российские высокоточные ракеты большой дальности в ходе спецоперации поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, это позволило существенно... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:15
2022-12-22T16:15
2022-12-22T16:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские высокоточные ракеты большой дальности в ходе спецоперации поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, это позволило существенно снизить боевой потенциал украинской армии и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
16:15 22.12.2022 (обновлено: 16:16 22.12.2022)
Россия в ходе спецоперации поразила 1300 критически важных объектов Украины
Герасимов: ВС России в ходе спецоперации поразили 1300 критически важных объектов Украины