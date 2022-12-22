16:14 22.12.2022 (обновлено: 16:58 22.12.2022)
Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои
Начальник Генштаба ВС России Герасимов: бои носят ожесточенный характер с начала СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении
Военнослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого ее начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.
"Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер", - сообщил он.
В результате активных наступательных действий группировок войск освобождена ЛНР, с минимальными потерями взят Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, а также территориями Херсонской и Запорожской областей, заявил Герасимов.
При этом украинские войска, несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники, за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий продолжили активное сопротивление, добавил начальник Генштаба.