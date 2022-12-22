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Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840585660.html
Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои
Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои - РИА Новости, 22.12.2022
Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои
Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого ее начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:14
2022-12-22T16:58
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
украина
луганская народная республика
мариуполь
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого ее начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.В результате активных наступательных действий группировок войск освобождена ЛНР, с минимальными потерями взят Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, а также территориями Херсонской и Запорожской областей, заявил Герасимов.При этом украинские войска, несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники, за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий продолжили активное сопротивление, добавил начальник Генштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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россия, валерий герасимов, украина, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Украина, Луганская Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы РФ
16:14 22.12.2022 (обновлено: 16:58 22.12.2022)
 
Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои

Начальник Генштаба ВС России Герасимов: бои носят ожесточенный характер с начала СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении
Военнослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого ее начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.
"Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер", - сообщил он.
В результате активных наступательных действий группировок войск освобождена ЛНР, с минимальными потерями взят Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, а также территориями Херсонской и Запорожской областей, заявил Герасимов.
При этом украинские войска, несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники, за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий продолжили активное сопротивление, добавил начальник Генштаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы РФ
 
 
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