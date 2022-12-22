https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840585660.html

Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои

Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои - РИА Новости, 22.12.2022

Герасимов: в зоне спецоперации с самого начала идут ожесточенные бои

Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого ее начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:14

2022-12-22T16:14

2022-12-22T16:58

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

украина

луганская народная республика

мариуполь

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого ее начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.В результате активных наступательных действий группировок войск освобождена ЛНР, с минимальными потерями взят Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, а также территориями Херсонской и Запорожской областей, заявил Герасимов.При этом украинские войска, несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники, за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий продолжили активное сопротивление, добавил начальник Генштаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

луганская народная республика

мариуполь

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Евгения Нефедова

россия, валерий герасимов, украина, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы рф