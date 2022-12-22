https://ria.ru/20221222/spasenie-1840536957.html

Кировская зоозащитница спасла алабая, замерзавшего десять дней в поле

Кировская зоозащитница спасла алабая, замерзавшего десять дней в поле - РИА Новости, 22.12.2022

Кировская зоозащитница спасла алабая, замерзавшего десять дней в поле

Зоозащитница Татьяна Соколовская спасла алабая, оставленного умирать в поле под Яранском в Кировской области. РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T14:17

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек — РИА Новости. Зоозащитница Татьяна Соколовская спасла алабая, оставленного умирать в поле под Яранском в Кировской области. Про животное, которое около 10 дней не могло сдвинуться с места посередине голого поля, зоозащитнице сообщили местные жители. По их словам, собака была привязана, но сами они подойти к крупному животному не решались. Соколовская рассказала РИА Новости, что для того, чтобы добраться до гибнущей собаки, ей пришлось идти по полю на лыжах несколько километров. "Оказалось, что у нее поводок примерз в снегу, она не могла выбраться, отцепиться. Все это время она снегом утоляла жажду. А от голода спасло то, что она толстая была. За счет слоя жира она не замерзла, пряталась в выкопанной ямке", - сообщила агентству зоозащитница. Она рассказала, что "собака была рада, что к ней подошли – поняла, что спасать будут". Зоозащитница отколола лед с поводка и по глубоким сугробам повела алабая за собой. Собака, которую Соколовская в шутку назвала "медведицей", сначала проваливалась в снег, но потом сообразила, что нужно идти по накатанной лыжне. Отмечается, что зоозащитница нашла животному новых хозяев. "Сейчас с собакой все хорошо. Это оказалась девочка возрастом около 5 лет. Вчера я ее пристроила территорию охранять. Буду следить за ее судьбой – я за всеми подопечными слежу", - заявила зоозащитница. Это не первое спасенное Соколовской животное, но в таких экстремальных условиях, как призналась зоозащитница, ей выручать еще никого не приходилось. В частном доме на окраине Яранска у женщины живет 3 собаки и 9 кошек. Есть и несколько "подшефных" пунктов передержки, где несколько десятков собак и кошек ждут новых хозяев.

https://ria.ru/20221220/sobaka-1840020549.html

https://ria.ru/20221130/spasenie-1835256681.html

https://ria.ru/20221215/olen-1838825790.html

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