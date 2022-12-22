Рейтинг@Mail.ru
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз" - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/soyuz-1840682262.html
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз" - РИА Новости, 22.12.2022
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"
Испытания новой наземной системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на Байконуре завершены, сообщил в четверг "Роскосмос". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:27
2022-12-22T21:27
космос - риа наука
байконур (город)
роскосмос
союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787378896_0:161:3356:2048_1920x0_80_0_0_0c8a3f3b05a57c338b6f5a746231f2f8.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испытания новой наземной системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на Байконуре завершены, сообщил в четверг "Роскосмос". Отмечается, что система нужна для проведения электрических испытаний бортовых систем управления ракет "Союз-2", проверки правильности их функционирования, а также для подготовки к пуску и самого пуска ракет. Она надежнее, изготовлена на современной элементной базе с более длительными сроками службы и обеспечивает более детальную проверку бортовой аппаратуры на стартовом комплексе. Ранее сообщалось, что ракета, с помощью которой проверили новую систему управления, предназначена для запуска на орбиту космического грузовика "Прогресс МС-22" 16 февраля 2023 года. Контрольно-испытательную аппаратуру системы управления технического комплекса (СУ ТК) и наземную аппаратуру системы управления (НАСУ) стартового комплекса заменили в 2022 году.
https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787378896_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_a4fe1910c855c451b0b1296959b52950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, союз
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Союз
21:27 22.12.2022
 
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"

"Роскосмос": на Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19"
 РН Союз-2.1а с кораблем Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испытания новой наземной системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на Байконуре завершены, сообщил в четверг "Роскосмос".
"На космодроме Байконур завершены комплексные испытания новой наземной аппаратуры системы управления ракет семейства "Союз-2" на стартовом комплексе 31-й площадки. ...22 декабря после окончания комплексных испытаний ракету "Союз-2.1а" транспортировали обратно в монтажно-испытательный корпус 31-й площадки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система нужна для проведения электрических испытаний бортовых систем управления ракет "Союз-2", проверки правильности их функционирования, а также для подготовки к пуску и самого пуска ракет. Она надежнее, изготовлена на современной элементной базе с более длительными сроками службы и обеспечивает более детальную проверку бортовой аппаратуры на стартовом комплексе.
Ранее сообщалось, что ракета, с помощью которой проверили новую систему управления, предназначена для запуска на орбиту космического грузовика "Прогресс МС-22" 16 февраля 2023 года.
Контрольно-испытательную аппаратуру системы управления технического комплекса (СУ ТК) и наземную аппаратуру системы управления (НАСУ) стартового комплекса заменили в 2022 году.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 10:52
В "Роскосмосе" назвали возможного "виновника" аварии на "Союзе МС-22"
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)РоскосмосСоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала