https://ria.ru/20221222/soyuz-1840682262.html
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз" - РИА Новости, 22.12.2022
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"
Испытания новой наземной системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на Байконуре завершены, сообщил в четверг "Роскосмос". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:27
2022-12-22T21:27
2022-12-22T21:27
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испытания новой наземной системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на Байконуре завершены, сообщил в четверг "Роскосмос". Отмечается, что система нужна для проведения электрических испытаний бортовых систем управления ракет "Союз-2", проверки правильности их функционирования, а также для подготовки к пуску и самого пуска ракет. Она надежнее, изготовлена на современной элементной базе с более длительными сроками службы и обеспечивает более детальную проверку бортовой аппаратуры на стартовом комплексе. Ранее сообщалось, что ракета, с помощью которой проверили новую систему управления, предназначена для запуска на орбиту космического грузовика "Прогресс МС-22" 16 февраля 2023 года. Контрольно-испытательную аппаратуру системы управления технического комплекса (СУ ТК) и наземную аппаратуру системы управления (НАСУ) стартового комплекса заменили в 2022 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, союз
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Союз
На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"
"Роскосмос": на Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Испытания новой наземной системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на Байконуре завершены, сообщил в четверг "Роскосмос
".
"На космодроме Байконур завершены комплексные испытания новой наземной аппаратуры системы управления ракет семейства "Союз-2" на стартовом комплексе 31-й площадки. ...22 декабря после окончания комплексных испытаний ракету "Союз-2.1а" транспортировали обратно в монтажно-испытательный корпус 31-й площадки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система нужна для проведения электрических испытаний бортовых систем управления ракет "Союз-2", проверки правильности их функционирования, а также для подготовки к пуску и самого пуска ракет. Она надежнее, изготовлена на современной элементной базе с более длительными сроками службы и обеспечивает более детальную проверку бортовой аппаратуры на стартовом комплексе.
Ранее сообщалось, что ракета, с помощью которой проверили новую систему управления, предназначена для запуска на орбиту космического грузовика "Прогресс МС-22" 16 февраля 2023 года.
Контрольно-испытательную аппаратуру системы управления технического комплекса (СУ ТК) и наземную аппаратуру системы управления (НАСУ) стартового комплекса заменили в 2022 году.