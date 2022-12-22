https://ria.ru/20221222/soyuz-1840682262.html

На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"

На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз" - РИА Новости, 22.12.2022

На Байконуре завершили испытания наземной системы управления ракет "Союз"

Испытания новой наземной системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на Байконуре завершены, сообщил в четверг "Роскосмос". РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:27

2022-12-22T21:27

2022-12-22T21:27

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испытания новой наземной системы управления на стартовом комплексе ракет "Союз" на Байконуре завершены, сообщил в четверг "Роскосмос". Отмечается, что система нужна для проведения электрических испытаний бортовых систем управления ракет "Союз-2", проверки правильности их функционирования, а также для подготовки к пуску и самого пуска ракет. Она надежнее, изготовлена на современной элементной базе с более длительными сроками службы и обеспечивает более детальную проверку бортовой аппаратуры на стартовом комплексе. Ранее сообщалось, что ракета, с помощью которой проверили новую систему управления, предназначена для запуска на орбиту космического грузовика "Прогресс МС-22" 16 февраля 2023 года. Контрольно-испытательную аппаратуру системы управления технического комплекса (СУ ТК) и наземную аппаратуру системы управления (НАСУ) стартового комплекса заменили в 2022 году.

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Евгения Нефедова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, союз