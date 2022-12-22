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Большой Совбез утвердит новую концепцию внешней политики, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2022
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Большой Совбез утвердит новую концепцию внешней политики, заявил Песков
Большой Совбез утвердит новую концепцию внешней политики, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2022
Большой Совбез утвердит новую концепцию внешней политики, заявил Песков
Новую концепцию внешней политики утверждают не на оперативном совещании членов Совбеза, а на "большом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:07
2022-12-22T13:07
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новую концепцию внешней политики утверждают не на оперативном совещании членов Совбеза, а на "большом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Там как раз речь и шла о доработках. Оперативное совещание не утверждает, утверждает большой Совбез", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года.
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, совет безопасности рф
Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Совет Безопасности РФ
13:07 22.12.2022
 
Большой Совбез утвердит новую концепцию внешней политики, заявил Песков

Песков: новую концепцию внешней политики должен утвердить большой Совбез, а не оперативный

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новую концепцию внешней политики утверждают не на оперативном совещании членов Совбеза, а на "большом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там как раз речь и шла о доработках. Оперативное совещание не утверждает, утверждает большой Совбез", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 04:40
Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН
 
ПолитикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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