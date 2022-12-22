https://ria.ru/20221222/sovbez-1840512233.html

Большой Совбез утвердит новую концепцию внешней политики, заявил Песков

Большой Совбез утвердит новую концепцию внешней политики, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2022

Большой Совбез утвердит новую концепцию внешней политики, заявил Песков

Новую концепцию внешней политики утверждают не на оперативном совещании членов Совбеза, а на "большом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:07

2022-12-22T13:07

2022-12-22T13:07

политика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новую концепцию внешней политики утверждают не на оперативном совещании членов Совбеза, а на "большом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Там как раз речь и шла о доработках. Оперативное совещание не утверждает, утверждает большой Совбез", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года.

https://ria.ru/20221216/zakharova-1839043633.html

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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, совет безопасности рф