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Герасимов отметил, что действуют не все механизмы СНВ
Герасимов отметил, что действуют не все механизмы СНВ - РИА Новости, 22.12.2022
Герасимов отметил, что действуют не все механизмы СНВ
Не все механизмы Договора СНВ действуют после ковидных ограничений, также мешают санкции на любые контакты военных, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:22
2022-12-22T16:22
2022-12-22T16:22
валерий герасимов
вооруженные силы рф
снв
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Не все механизмы Договора СНВ действуют после ковидных ограничений, также мешают санкции на любые контакты военных, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "В настоящее время из всего набора инструментов контроля над вооружениями сохранился только Договор о СНВ. Однако после (ковидных - ред.) ограничений... не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано до подписания соглашений. К проблемам добавились и санкционные ограничения, бездумно введенные европейскими странами на любые контакты по военной линии", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. По его словам, фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия, стал результатом действий Запада.
РИА Новости
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валерий герасимов, вооруженные силы рф, снв
Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, СНВ
Герасимов отметил, что действуют не все механизмы СНВ
Герасимов: не все механизмы СНВ действуют из-за ковидных ограничений, также мешают санкции
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Не все механизмы Договора СНВ действуют после ковидных ограничений, также мешают санкции на любые контакты военных, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"В настоящее время из всего набора инструментов контроля над вооружениями сохранился только Договор о СНВ. Однако после (ковидных - ред.) ограничений... не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано до подписания соглашений. К проблемам добавились и санкционные ограничения, бездумно введенные европейскими странами на любые контакты по военной линии", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия, стал результатом действий Запада.