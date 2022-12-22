https://ria.ru/20221222/snegopad-1840585252.html

В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада

В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 22.12.2022

В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада

Почти 1,8 тысячи жителей в шести населённых пунктах Приморья остались без электроснабжения из-за снегопада, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:13

2022-12-22T16:13

2022-12-22T16:13

происшествия

жкх

ольгинский район

владивосток

уссурийский городской округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151600/80/1516008016_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_a1da3c649a9d4fcbaf2654ce4485131e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Почти 1,8 тысячи жителей в шести населённых пунктах Приморья остались без электроснабжения из-за снегопада, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, 22 декабря с 01.45 (18.45 мск среды) без электроснабжения остались жители поселка Моряк - Рыболов, сел Маргаритово и Лиственное. В селе Веселый Яр света нет с 06.26 (23.26 мск среды). Также частично отсутствует электричество в селах Пермское - с 09.15 (02.15 мск) и Михайловка - с 18.55 (11.55 мск). "В настоящее время коммунальным ресурсом не обеспечены около 900 жилых домов на территории Ольгинского района, в которых приживают около 1,8 тысячи человек. Прокуратура Ольгинского района организовала надзорное сопровождение восстановления энергообеспечения жителей муниципального образования...", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что по результатам прокуратура оценит полноту мер, принимаемых органами муниципалитета, сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, "к восстановлению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальной услуги". "Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты работ по очистке автомобильных дорог от снега и наледи и восстановление автомобильного сообщения между населенными пунктами", - отмечает надзорное ведомство. В Приморье в среду пришел мощный снежный циклон, в четверг осадки в крае продолжаются. До 23 декабря действует штормовое предупреждение. Количество выпавшего снега может составить одну-две, на востоке края - три-четыре месячные нормы. За сутки в девяти районах края выпало свыше месячной нормы. В четверг во Владивостоке задержаны ряд авиарейсов, внутрикраевые были отменены. Три села (Моряк-Рыболов, Маргаритово и Фурманово) полностью отрезаны от транспортного сообщения, в шесть сел Уссурийского городского округа нет проезда для легкового транспорта. В Ольге и Кавалерово к вечеру четверга выпало четыре месячные нормы осадков. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах Приморья из-за снегопада.

https://ria.ru/20221219/sneg-1839686274.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221222/krasnogorsk-1840469094.html

ольгинский район

владивосток

уссурийский городской округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, ольгинский район, владивосток, уссурийский городской округ