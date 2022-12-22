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В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 22.12.2022
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В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада
В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 22.12.2022
В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада
Почти 1,8 тысячи жителей в шести населённых пунктах Приморья остались без электроснабжения из-за снегопада, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:13
2022-12-22T16:13
происшествия
жкх
ольгинский район
владивосток
уссурийский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Почти 1,8 тысячи жителей в шести населённых пунктах Приморья остались без электроснабжения из-за снегопада, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, 22 декабря с 01.45 (18.45 мск среды) без электроснабжения остались жители поселка Моряк - Рыболов, сел Маргаритово и Лиственное. В селе Веселый Яр света нет с 06.26 (23.26 мск среды). Также частично отсутствует электричество в селах Пермское - с 09.15 (02.15 мск) и Михайловка - с 18.55 (11.55 мск). "В настоящее время коммунальным ресурсом не обеспечены около 900 жилых домов на территории Ольгинского района, в которых приживают около 1,8 тысячи человек. Прокуратура Ольгинского района организовала надзорное сопровождение восстановления энергообеспечения жителей муниципального образования...", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что по результатам прокуратура оценит полноту мер, принимаемых органами муниципалитета, сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, "к восстановлению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальной услуги". "Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты работ по очистке автомобильных дорог от снега и наледи и восстановление автомобильного сообщения между населенными пунктами", - отмечает надзорное ведомство. В Приморье в среду пришел мощный снежный циклон, в четверг осадки в крае продолжаются. До 23 декабря действует штормовое предупреждение. Количество выпавшего снега может составить одну-две, на востоке края - три-четыре месячные нормы. За сутки в девяти районах края выпало свыше месячной нормы. В четверг во Владивостоке задержаны ряд авиарейсов, внутрикраевые были отменены. Три села (Моряк-Рыболов, Маргаритово и Фурманово) полностью отрезаны от транспортного сообщения, в шесть сел Уссурийского городского округа нет проезда для легкового транспорта. В Ольге и Кавалерово к вечеру четверга выпало четыре месячные нормы осадков. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах Приморья из-за снегопада.
https://ria.ru/20221219/sneg-1839686274.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221222/krasnogorsk-1840469094.html
ольгинский район
владивосток
уссурийский городской округ
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происшествия, жкх, ольгинский район, владивосток, уссурийский городской округ
Происшествия, ЖКХ, Ольгинский район, Владивосток, Уссурийский городской округ
16:13 22.12.2022
 
В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада

Прокуратура: в Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снежного циклона

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСнегопад во Владивостоке
Снегопад во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Снегопад во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Почти 1,8 тысячи жителей в шести населённых пунктах Приморья остались без электроснабжения из-за снегопада, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, 22 декабря с 01.45 (18.45 мск среды) без электроснабжения остались жители поселка Моряк - Рыболов, сел Маргаритово и Лиственное. В селе Веселый Яр света нет с 06.26 (23.26 мск среды). Также частично отсутствует электричество в селах Пермское - с 09.15 (02.15 мск) и Михайловка - с 18.55 (11.55 мск).
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"В настоящее время коммунальным ресурсом не обеспечены около 900 жилых домов на территории Ольгинского района, в которых приживают около 1,8 тысячи человек. Прокуратура Ольгинского района организовала надзорное сопровождение восстановления энергообеспечения жителей муниципального образования...", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что по результатам прокуратура оценит полноту мер, принимаемых органами муниципалитета, сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, "к восстановлению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальной услуги".
"Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты работ по очистке автомобильных дорог от снега и наледи и восстановление автомобильного сообщения между населенными пунктами", - отмечает надзорное ведомство.
В Приморье в среду пришел мощный снежный циклон, в четверг осадки в крае продолжаются. До 23 декабря действует штормовое предупреждение. Количество выпавшего снега может составить одну-две, на востоке края - три-четыре месячные нормы. За сутки в девяти районах края выпало свыше месячной нормы. В четверг во Владивостоке задержаны ряд авиарейсов, внутрикраевые были отменены. Три села (Моряк-Рыболов, Маргаритово и Фурманово) полностью отрезаны от транспортного сообщения, в шесть сел Уссурийского городского округа нет проезда для легкового транспорта. В Ольге и Кавалерово к вечеру четверга выпало четыре месячные нормы осадков. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах Приморья из-за снегопада.
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