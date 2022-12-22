https://ria.ru/20221222/smi-1840695555.html

Экс-президент Молдавии Додон прокомментировал закрытие шести телеканалов

Экс-президент Молдавии Додон прокомментировал закрытие шести телеканалов - РИА Новости, 22.12.2022

Экс-президент Молдавии Додон прокомментировал закрытие шести телеканалов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон усомнился, что шесть телеканалов, закрытых властями, смогут возобновить работу в ближайшее время. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:08

2022-12-22T23:08

2022-12-22T23:08

в мире

игорь додон

молдавия

москва

кишинев

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон усомнился, что шесть телеканалов, закрытых властями, смогут возобновить работу в ближайшее время. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине. Власти объяснили такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". В четверг журналисты этих телеканалов вышли на протест перед зданием парламента, выступив против цензуры. "Пока у власти в Молдавии находится эта группировка (партия "Действие и солидарность" – ред.), она не даст работать этим шести закрытым телеканалам. СМИ были закрыты из-за того, что они критиковали власть. Более тысячи людей остались на улице из-за чьих-то амбиций. Так поступают только диктаторы", - заявил Додон в эфире кишиневского телеканала N4. Политик считает, что после закрытия СМИ в Молдавии последуют и другие антидемократические действия - аресты инакомыслящих, преследование оппозиции, давление на гражданское общество. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины.

https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840392093.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, игорь додон, молдавия, москва, кишинев, санкции в отношении россии