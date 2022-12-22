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Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля - РИА Новости, 22.12.2022
Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Новой Каховки Руслан РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:02
2022-12-22T19:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
новая каховка
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 дек — РИА Новости. Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Новой Каховки Руслан Агаев. По словам чиновника, к гибели главы поселка причастны украинские диверсанты, избравшие его целью "из-за активной гражданской позиции".С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , происшествия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, новая каховка, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Новая Каховка, Украина
18:02 22.12.2022 (обновлено: 19:01 22.12.2022)
 
Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Глава поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 дек — РИА Новости. Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Новой Каховки Руслан Агаев.
"Да, подтверждаем гибель Андрея Штепы. Увы, это покушение им удалось", — сказал он.
По словам чиновника, к гибели главы поселка причастны украинские диверсанты, избравшие его целью "из-за активной гражданской позиции".
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинНовая КаховкаУкраина
 
 
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