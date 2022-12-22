https://ria.ru/20221222/shtepa-1840631671.html

Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля - РИА Новости, 22.12.2022

Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Новой Каховки Руслан РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:02

2022-12-22T18:02

2022-12-22T19:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

ситуация в днр и лнр

владимир путин

новая каховка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840645760_0:0:2440:1372_1920x0_80_0_0_fc38cb7dcf6518f72f936e119eb427f3.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 дек — РИА Новости. Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Новой Каховки Руслан Агаев. По словам чиновника, к гибели главы поселка причастны украинские диверсанты, избравшие его целью "из-за активной гражданской позиции".С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

херсонская область

новая каховка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , происшествия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, новая каховка, украина