https://ria.ru/20221222/shtepa-1840631671.html
Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля - РИА Новости, 22.12.2022
Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Новой Каховки Руслан РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:02
2022-12-22T18:02
2022-12-22T19:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
новая каховка
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 дек — РИА Новости. Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Новой Каховки Руслан Агаев. По словам чиновника, к гибели главы поселка причастны украинские диверсанты, избравшие его целью "из-за активной гражданской позиции".С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, новая каховка, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Новая Каховка, Украина
18:02 22.12.2022 (обновлено: 19:01 22.12.2022)
Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля