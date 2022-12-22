https://ria.ru/20221222/shell-1840646009.html

Shell приостановила производство СПГ на заводе в Австралии из-за пожара

Shell приостановила производство СПГ на заводе в Австралии из-за пожара - РИА Новости, 22.12.2022

Shell приостановила производство СПГ на заводе в Австралии из-за пожара

Англо-нидерландская энергетическая компания Shell приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ) на плавучем заводе Prelude FLNG у побережья... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:30

2022-12-22T18:30

2022-12-22T18:30

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ) на плавучем заводе Prelude FLNG у побережья Австралии из-за пожара, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. "В среду на заводе Prelude FLNG был зафиксирован небольшой пожар, который был быстро локализован с помощью ручного огнетушителя", - пишет агентство со ссылкой на заявление компании. Блумберг отмечает, что, согласно заявлению, производство на объекте было временно приостановлено, а расследование причин инцидента уже ведется. Агентство замечает, что завод Prelude FLNG только на этой неделе возобновил работу после двухмесячного технического обслуживания. По словам Блумберг, предприятие "испытывает постоянные технические проблемы с момента своего запуска в 2019 году". Агентство пишет, что перебои в работе предприятия грозят усугубить глобальный энергетический кризис, поскольку сейчас спрос на СПГ со стороны азиатских клиентов Shell достигает своего пика. По словам Блумберга, инцидент может вынудить Shell закупать больше СПГ на спотовом рынке, чтобы выполнить обязательства перед клиентами. Отмечается, что за последние несколько месяцев компания уже приобрела несколько спотовых партий СПГ для январских поставок в Китай. Плавучий комплекс по производству сжиженного природного газа Prelude FLNG добывает природный газ у побережья Австралии. Производственная мощность предприятия - 3,6 миллиона тонн СПГ в год. Первая поставка газа с завода была осуществлена в июне 2019 года и предназначалась для потребителей в Азии. Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.

https://ria.ru/20221222/mestorozhdenie-1840564473.html

https://ria.ru/20221222/volodin-1840424028.html

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экономика, австралия, китай, азия, shell, сжиженный природный газ, природный газ, в мире