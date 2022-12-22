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В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны украинский войск - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/shakhty-1840571529.html
В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны украинский войск
В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны украинский войск - РИА Новости, 22.12.2022
В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны украинский войск
Три шахты обесточены в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, началась эвакуация горняков, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:30
2022-12-22T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Три шахты обесточены в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, началась эвакуация горняков, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. "В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 13.15 были обесточены три угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта имени А.А. Скочинского, шахта "Лидиевка" и шахта имени Е.Т. Абакумова, входящие в состав ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, в момент обстрела под землей находились 107 человек, начаты работы по эвакуации горняков.
https://ria.ru/20221222/gostinitsa-1840548364.html
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в мире, жкх, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецк, Донецкая Народная Республика
15:30 22.12.2022
 
В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны украинский войск

Минэнерго ДНР: три шахты обесточены из-за обстрела со стороны ВСУ, началась эвакуация

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкШахтер после смены на шахте
Шахтер после смены на шахте - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шахтер после смены на шахте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Три шахты обесточены в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, началась эвакуация горняков, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.
"В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 13.15 были обесточены три угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта имени А.А. Скочинского, шахта "Лидиевка" и шахта имени Е.Т. Абакумова, входящие в состав ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным ведомства, в момент обстрела под землей находились 107 человек, начаты работы по эвакуации горняков.
Кадры с места обстрела гостиницы в Донецке, где жил Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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