https://ria.ru/20221222/shakhty-1840571529.html

В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны украинский войск

В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны украинский войск - РИА Новости, 22.12.2022

В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны украинский войск

Три шахты обесточены в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, началась эвакуация горняков, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:30

2022-12-22T15:30

2022-12-22T15:30

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Три шахты обесточены в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, началась эвакуация горняков, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. "В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 13.15 были обесточены три угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта имени А.А. Скочинского, шахта "Лидиевка" и шахта имени Е.Т. Абакумова, входящие в состав ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, в момент обстрела под землей находились 107 человек, начаты работы по эвакуации горняков.

https://ria.ru/20221222/gostinitsa-1840548364.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, жкх, донецк, донецкая народная республика