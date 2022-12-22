15:59 22.12.2022 (обновлено: 17:10 22.12.2022)
Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями
Путин подписал указ о праве правительства разрешать сделки с лицами под контрсанкциями
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении правительства правом выдавать разрешения на заключение некоторых видов сделок с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок <...> с лицами, находящимися под санкциями", — говорится в документе.
Это касается отношений, возникших с 3 мая 2022 года.
Таким образом, Путин внес изменения в указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ, подписанный в начале мая, запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в том числе заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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