Рейтинг@Mail.ru
Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/sdelki-1840581458.html
Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями
Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями - РИА Новости, 22.12.2022
Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями
Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении правительства правом выдавать разрешения на заключение некоторых видов сделок с лицами, находящимися... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:59
2022-12-22T17:10
россия
владимир путин
правительство рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837560475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685cb09c3b44d9db550f850b3e697ac6.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении правительства правом выдавать разрешения на заключение некоторых видов сделок с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации."Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок &lt;...&gt; с лицами, находящимися под санкциями", — говорится в документе.Это касается отношений, возникших с 3 мая 2022 года.Таким образом, Путин внес изменения в указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ, подписанный в начале мая, запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в том числе заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221221/udobreniya-1840182655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837560475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9def0ca9bc50bec56b8fa2a4b656a82b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, правительство рф, политика
Россия, Владимир Путин, Правительство РФ, Политика
15:59 22.12.2022 (обновлено: 17:10 22.12.2022)
 
Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями

Путин подписал указ о праве правительства разрешать сделки с лицами под контрсанкциями

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении правительства правом выдавать разрешения на заключение некоторых видов сделок с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок <...> с лицами, находящимися под санкциями", — говорится в документе.
Это касается отношений, возникших с 3 мая 2022 года.
Таким образом, Путин внес изменения в указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ, подписанный в начале мая, запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в том числе заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 11:11
Правительство установило квоты на вывоз удобрений
 
РоссияВладимир ПутинПравительство РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала