https://ria.ru/20221222/sdelki-1840581458.html

Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями

Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями - РИА Новости, 22.12.2022

Путин дал право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями

Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении правительства правом выдавать разрешения на заключение некоторых видов сделок с лицами, находящимися... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:59

2022-12-22T15:59

2022-12-22T17:10

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении правительства правом выдавать разрешения на заключение некоторых видов сделок с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации."Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок <...> с лицами, находящимися под санкциями", — говорится в документе.Это касается отношений, возникших с 3 мая 2022 года.Таким образом, Путин внес изменения в указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ, подписанный в начале мая, запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в том числе заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, правительство рф, политика