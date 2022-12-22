Зерновая сделка сейчас работает в интересах Евросоюза, заявила Абрамченко
Вице-премьер Абрамченко: зерновая сделка на сегодня реализуется в интересах Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Зерновая сделка на сегодня реализуется в одностороннем порядке и в интересах Евросоюза, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Как и говорил президент, сделка в одностороннем порядке на сегодняшний день реализуется в интересах Евросоюза", - сказала Абрамченко в эфире телеканала НТВ.
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Она пояснила, что на 16 декабря в рамках зерновой сделки было отправлено 561 судно, но продовольствие на них было вывезено в основном в Евросоюз. "6,4 миллиона тонн уехало в Евросоюз. В основном это кукуруза - 43%, если говорить о структуре, и 29% - это пшеница. И два с небольшим миллиона тонн в Турцию", - уточнила Абрамченко.
Есть и другие сложности - например, до сих пор не решена задача подключения Россельхозбанка к международной системе расчетов SWIFT. "Мы гарантируем со своей стороны, что только продовольствие, только минеральные удобрения будут в качестве товаров, которые пойдут в расчетах через этот банк. Но тем не менее, до сих пор эта проблема не решена", - констатировала вице-премьер.
По ее словам, дипломаты РФ продолжают вместе с коллегами по ООН отстаивать интересы страны, "чтобы сделка была пакетная".
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"Мы говорили нашим партнерам, что для Российской Федерации важно вывозить минеральные удобрения и продовольствие, потому что это товары, необходимые для беднейших стран, для наших традиционных партнеров. И здесь никакие ограничения не должны работать, мы должны иметь возможность беспрепятственно вывозить эти товары", - подчеркнула Абрамченко.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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