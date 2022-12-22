https://ria.ru/20221222/sberbank-1840414810.html

Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций

Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций - РИА Новости, 22.12.2022

Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций

Сбербанк предполагает, что российские компании в ближайшие годы выпустят облигаций в виде цифровых финансовых активов более чем на 100 миллиардов рублей, думает РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T07:23

2022-12-22T07:23

2022-12-22T07:23

экономика

технологии

анатолий попов

сбербанк россии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк предполагает, что российские компании в ближайшие годы выпустят облигаций в виде цифровых финансовых активов более чем на 100 миллиардов рублей, думает предложить компаниям свою платформу для этих целей, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости. "Предположительно, часть корпоративных клиентов может перевести некоторую долю своего выпуска как раз на платформу ЦФА. Около 5% в течение ближайших лет. Если так, то объем рынка облигаций в виде цифровых активов составит более 100 миллиардов рублей. Но 5% - это такая консервативная оценка. Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам", - сказал он. Сбербанк в настоящее время также рассматривает различные варианты выпуска своих цифровых финансовых активов и проводит исследования, насколько это будет удобно и интересно инвесторам. Попов добавил, что банк сейчас продолжает пилотировать свою платформу цифровых финансовых активов и намерен допустить физлиц уже в ближайшее время - в первом квартале 2023 года.

https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html

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экономика, технологии, анатолий попов, сбербанк россии