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Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций - РИА Новости, 22.12.2022
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Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций
Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций - РИА Новости, 22.12.2022
Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций
Сбербанк предполагает, что российские компании в ближайшие годы выпустят облигаций в виде цифровых финансовых активов более чем на 100 миллиардов рублей, думает РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:23
2022-12-22T07:23
экономика
технологии
анатолий попов
сбербанк россии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк предполагает, что российские компании в ближайшие годы выпустят облигаций в виде цифровых финансовых активов более чем на 100 миллиардов рублей, думает предложить компаниям свою платформу для этих целей, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости. "Предположительно, часть корпоративных клиентов может перевести некоторую долю своего выпуска как раз на платформу ЦФА. Около 5% в течение ближайших лет. Если так, то объем рынка облигаций в виде цифровых активов составит более 100 миллиардов рублей. Но 5% - это такая консервативная оценка. Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам", - сказал он. Сбербанк в настоящее время также рассматривает различные варианты выпуска своих цифровых финансовых активов и проводит исследования, насколько это будет удобно и интересно инвесторам. Попов добавил, что банк сейчас продолжает пилотировать свою платформу цифровых финансовых активов и намерен допустить физлиц уже в ближайшее время - в первом квартале 2023 года.
https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html
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экономика, технологии, анатолий попов, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Анатолий Попов, Сбербанк России
07:23 22.12.2022
 
Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций

Сбербанк предложит российским компаниям свою платформу для выпуска цифровых облигаций

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк предполагает, что российские компании в ближайшие годы выпустят облигаций в виде цифровых финансовых активов более чем на 100 миллиардов рублей, думает предложить компаниям свою платформу для этих целей, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости.
"Предположительно, часть корпоративных клиентов может перевести некоторую долю своего выпуска как раз на платформу ЦФА. Около 5% в течение ближайших лет. Если так, то объем рынка облигаций в виде цифровых активов составит более 100 миллиардов рублей. Но 5% - это такая консервативная оценка. Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам", - сказал он.
Сбербанк в настоящее время также рассматривает различные варианты выпуска своих цифровых финансовых активов и проводит исследования, насколько это будет удобно и интересно инвесторам.
Попов добавил, что банк сейчас продолжает пилотировать свою платформу цифровых финансовых активов и намерен допустить физлиц уже в ближайшее время - в первом квартале 2023 года.
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ЭкономикаТехнологииАнатолий ПоповСбербанк России
 
 
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