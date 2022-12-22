https://ria.ru/20221222/sberbank-1840414810.html
Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций
Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций - РИА Новости, 22.12.2022
Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций
Сбербанк предполагает, что российские компании в ближайшие годы выпустят облигаций в виде цифровых финансовых активов более чем на 100 миллиардов рублей, думает РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:23
2022-12-22T07:23
2022-12-22T07:23
экономика
технологии
анатолий попов
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795480593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acdab8a206f9b5431b73423fc0893786.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк предполагает, что российские компании в ближайшие годы выпустят облигаций в виде цифровых финансовых активов более чем на 100 миллиардов рублей, думает предложить компаниям свою платформу для этих целей, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости. "Предположительно, часть корпоративных клиентов может перевести некоторую долю своего выпуска как раз на платформу ЦФА. Около 5% в течение ближайших лет. Если так, то объем рынка облигаций в виде цифровых активов составит более 100 миллиардов рублей. Но 5% - это такая консервативная оценка. Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам", - сказал он. Сбербанк в настоящее время также рассматривает различные варианты выпуска своих цифровых финансовых активов и проводит исследования, насколько это будет удобно и интересно инвесторам. Попов добавил, что банк сейчас продолжает пилотировать свою платформу цифровых финансовых активов и намерен допустить физлиц уже в ближайшее время - в первом квартале 2023 года.
https://ria.ru/20221215/bankomaty-1838809833.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795480593_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_9d222c1927696789d8afe91d695a05e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, анатолий попов, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Анатолий Попов, Сбербанк России
Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций
Сбербанк предложит российским компаниям свою платформу для выпуска цифровых облигаций
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сбербанк предполагает, что российские компании в ближайшие годы выпустят облигаций в виде цифровых финансовых активов более чем на 100 миллиардов рублей, думает предложить компаниям свою платформу для этих целей, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости.
"Предположительно, часть корпоративных клиентов может перевести некоторую долю своего выпуска как раз на платформу ЦФА. Около 5% в течение ближайших лет. Если так, то объем рынка облигаций в виде цифровых активов составит более 100 миллиардов рублей. Но 5% - это такая консервативная оценка. Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам", - сказал он.
Сбербанк в настоящее время также рассматривает различные варианты выпуска своих цифровых финансовых активов и проводит исследования, насколько это будет удобно и интересно инвесторам.
Попов добавил, что банк сейчас продолжает пилотировать свою платформу цифровых финансовых активов и намерен допустить физлиц уже в ближайшее время - в первом квартале 2023 года.