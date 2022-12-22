https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840645572.html

США ввели новые санкции против российских компаний

США ввели новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 22.12.2022

США ввели новые санкции против российских компаний

США объявили о новых санкциях против российских юридических лиц, связанных с судоходством, сообщает американское финансовое ведомство. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:27

2022-12-22T18:27

2022-12-22T20:35

сша

санкции в отношении россии

в мире

моринформсистема - агат

россия

министерство финансов сша

курчатовский институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/77/1514597777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01a8bd0e50e644a93c7ac2c8a5d55717.jpg

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США объявили о новых санкциях против российских юридических лиц, связанных с судоходством, сообщает американское финансовое ведомство.В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами, как информирует американский минфин, попали организации, связанные с судоходством, например, НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат" и АО "Морские навигационные системы", а также НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.Всего в список включены десять юридических лиц."На фоне российских морских операций против украинских портов, включая те, с помощью которых предоставляются необходимые поставки продовольствия и зерна миру, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против российских связанных с судоходством организаций", - добавили в госдепе.В свою очередь агентство Рейтер передает, что США намерены в ближайшие недели расширить санкции в отношении группы "Вагнер" и связанных с ней организаций. США обвиняют группу в якобы поставке в Россию вооружений из КНДР, заявил агентству высокопоставленный источник в администрации американского президента.Минторг США накануне ужесточил меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер". Изначально же группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году.

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838995909.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, санкции в отношении россии, в мире, моринформсистема - агат, россия, министерство финансов сша, курчатовский институт