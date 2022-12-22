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США ввели новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 22.12.2022
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США ввели новые санкции против российских компаний
США ввели новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 22.12.2022
США ввели новые санкции против российских компаний
США объявили о новых санкциях против российских юридических лиц, связанных с судоходством, сообщает американское финансовое ведомство. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:27
2022-12-22T20:35
сша
санкции в отношении россии
в мире
моринформсистема - агат
россия
министерство финансов сша
курчатовский институт
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США объявили о новых санкциях против российских юридических лиц, связанных с судоходством, сообщает американское финансовое ведомство.В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами, как информирует американский минфин, попали организации, связанные с судоходством, например, НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат" и АО "Морские навигационные системы", а также НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.Всего в список включены десять юридических лиц."На фоне российских морских операций против украинских портов, включая те, с помощью которых предоставляются необходимые поставки продовольствия и зерна миру, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против российских связанных с судоходством организаций", - добавили в госдепе.В свою очередь агентство Рейтер передает, что США намерены в ближайшие недели расширить санкции в отношении группы "Вагнер" и связанных с ней организаций. США обвиняют группу в якобы поставке в Россию вооружений из КНДР, заявил агентству высокопоставленный источник в администрации американского президента.Минторг США накануне ужесточил меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер". Изначально же группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году.
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сша, санкции в отношении россии, в мире, моринформсистема - агат, россия, министерство финансов сша, курчатовский институт
США, Санкции в отношении России, В мире, Моринформсистема - Агат, Россия, Министерство финансов США, Курчатовский институт
18:27 22.12.2022 (обновлено: 20:35 22.12.2022)
 
США ввели новые санкции против российских компаний

Минфин США ввел новые санкции против десяти российских компаний, связанных с судоходством

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США объявили о новых санкциях против российских юридических лиц, связанных с судоходством, сообщает американское финансовое ведомство.
В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами, как информирует американский минфин, попали организации, связанные с судоходством, например, НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат" и АО "Морские навигационные системы", а также НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.
Всего в список включены десять юридических лиц.
"На фоне российских морских операций против украинских портов, включая те, с помощью которых предоставляются необходимые поставки продовольствия и зерна миру, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против российских связанных с судоходством организаций", - добавили в госдепе.
В свою очередь агентство Рейтер передает, что США намерены в ближайшие недели расширить санкции в отношении группы "Вагнер" и связанных с ней организаций. США обвиняют группу в якобы поставке в Россию вооружений из КНДР, заявил агентству высокопоставленный источник в администрации американского президента.
Минторг США накануне ужесточил меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер". Изначально же группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году.
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СШАСанкции в отношении РоссииВ миреМоринформсистема - АгатРоссияМинистерство финансов СШАКурчатовский институт
 
 
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