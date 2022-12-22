https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840604203.html

G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие

G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие - РИА Новости, 22.12.2022

G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие

Страны G7 подтвердили, что введенные ими санкции против Москвы не должны затрагивать поставки продовольствия из РФ, говорится в заявлении министров финансов... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:59

2022-12-22T16:59

2022-12-22T17:44

g7

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 подтвердили, что введенные ими санкции против Москвы не должны затрагивать поставки продовольствия из РФ, говорится в заявлении министров финансов Большой семерки."Мы подтверждаем, что наши санкции (против РФ - ред.) не нацелены на продовольствие. Мы однозначно допускаем свободный поток сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия для третьих стран", - говорится в заявлении.Министры отметили, что российская военная операция на Украине повлекла "значительные глобальные перебои", которые по-прежнему ощутимы для экономик по всему миру, причем "непропорционально" остро в странах с низким и средним уровнем дохода.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839066608.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

g7, экономика, россия, санкции в отношении россии