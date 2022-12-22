Рейтинг@Mail.ru
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840604203.html
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие - РИА Новости, 22.12.2022
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие
Страны G7 подтвердили, что введенные ими санкции против Москвы не должны затрагивать поставки продовольствия из РФ, говорится в заявлении министров финансов... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:59
2022-12-22T17:44
g7
экономика
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798427972_0:249:2932:1898_1920x0_80_0_0_796c2c2e9e3920149cb34b9ce6d9d74e.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 подтвердили, что введенные ими санкции против Москвы не должны затрагивать поставки продовольствия из РФ, говорится в заявлении министров финансов Большой семерки."Мы подтверждаем, что наши санкции (против РФ - ред.) не нацелены на продовольствие. Мы однозначно допускаем свободный поток сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия для третьих стран", - говорится в заявлении.Министры отметили, что российская военная операция на Украине повлекла "значительные глобальные перебои", которые по-прежнему ощутимы для экономик по всему миру, причем "непропорционально" остро в странах с низким и средним уровнем дохода.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839066608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798427972_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_28a5268bc55ddd518e12df40fbb3281d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
g7, экономика, россия, санкции в отношении россии
G7, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
16:59 22.12.2022 (обновлено: 17:44 22.12.2022)
 
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие

Страны G7 в заявлении подтвердили, что санкции не затрагивают российское продовольствие

© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
Встреча лидеров стран Большой семерки в замке Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 подтвердили, что введенные ими санкции против Москвы не должны затрагивать поставки продовольствия из РФ, говорится в заявлении министров финансов Большой семерки.
"Мы подтверждаем, что наши санкции (против РФ - ред.) не нацелены на продовольствие. Мы однозначно допускаем свободный поток сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия для третьих стран", - говорится в заявлении.
Министры отметили, что российская военная операция на Украине повлекла "значительные глобальные перебои", которые по-прежнему ощутимы для экономик по всему миру, причем "непропорционально" остро в странах с низким и средним уровнем дохода.
Завод по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 09:31
ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями
 
G7ЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала