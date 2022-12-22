https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840604203.html
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие - РИА Новости, 22.12.2022
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие
Страны G7 подтвердили, что введенные ими санкции против Москвы не должны затрагивать поставки продовольствия из РФ, говорится в заявлении министров финансов... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:59
2022-12-22T16:59
2022-12-22T17:44
g7
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 подтвердили, что введенные ими санкции против Москвы не должны затрагивать поставки продовольствия из РФ, говорится в заявлении министров финансов Большой семерки."Мы подтверждаем, что наши санкции (против РФ - ред.) не нацелены на продовольствие. Мы однозначно допускаем свободный поток сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия для третьих стран", - говорится в заявлении.Министры отметили, что российская военная операция на Украине повлекла "значительные глобальные перебои", которые по-прежнему ощутимы для экономик по всему миру, причем "непропорционально" остро в странах с низким и средним уровнем дохода.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839066608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, экономика, россия, санкции в отношении россии
G7, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
16:59 22.12.2022 (обновлено: 17:44 22.12.2022)
G7 подтвердила, что санкции не затрагивают российское продовольствие
Страны G7 в заявлении подтвердили, что санкции не затрагивают российское продовольствие
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 подтвердили, что введенные ими санкции против Москвы не должны затрагивать поставки продовольствия из РФ, говорится в заявлении министров финансов Большой семерки.
"Мы подтверждаем, что наши санкции (против РФ - ред.) не нацелены на продовольствие. Мы однозначно допускаем свободный поток сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия для третьих стран", - говорится в заявлении.
Министры отметили, что российская военная операция на Украине повлекла "значительные глобальные перебои", которые по-прежнему ощутимы для экономик по всему миру, причем "непропорционально" остро в странах с низким и средним уровнем дохода.