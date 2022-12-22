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В России зафиксировали падение спроса на фейерверки - РИА Новости, 22.12.2022
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В России зафиксировали падение спроса на фейерверки
В России зафиксировали падение спроса на фейерверки - РИА Новости, 22.12.2022
В России зафиксировали падение спроса на фейерверки
Россияне решили отметить Новый год тише - падение спроса на салюты, фейерверки и петарды в ноябре 2022 года составило от 8% до 43% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T02:33
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общество
россия
новый год
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне решили отметить Новый год тише - падение спроса на салюты, фейерверки и петарды в ноябре 2022 года составило от 8% до 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "В этом году пиротехника не очень востребована россиянами. По сравнению с октябрем в ноябре вырос спрос на салюты (+60%), фейерверки (+118%) и петарды (+48%), однако по сравнению с ноябрем прошлого года спрос на эти товары упал: падение составило от 8% до 43%", - говорится в исследовании. Отмечается, что сократился интерес и к подарочным упаковкам. Так, по сравнению с прошлым ноябрем гораздо ниже оказался спрос на подарочные коробки (-40%) и упаковочную бумагу (-9%). Относительно 2021 года просел и онлайн-спрос на новогодние платья (-21%). "Единственные атрибуты, спрос на которые в этом году растет относительно прошлого – это бенгальские огни (+6%), серпантин (+4%), конфетти (+6%) и хлопушки (+17%). Похоже, этот Новый год россияне собираются встречать без особого шума", - добавил руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов. Однако и от елок россияне в этом году отказываться не хотят. Интерес к покупке натуральных елок в интернете вырос по сравнению с ноябрем прошлого года на 21%. А число поисковых запросов на покупку еловых веток и лапника, которые используются для украшения помещений и создания праздничных венков, выросло на 7%. Эксперты подчеркивают, что вместе с елками ищут и новогодние украшения: елочные игрушки (+5% по сравнению с прошлым годом), новогодние фигурки (+12%) и искусственный снег (+13%).
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общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
02:33 22.12.2022 (обновлено: 02:39 22.12.2022)
 
В России зафиксировали падение спроса на фейерверки

Исследование выявило падение спроса на фейерверки в России до 43 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкФейерверки в Москве
Фейерверки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фейерверки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне решили отметить Новый год тише - падение спроса на салюты, фейерверки и петарды в ноябре 2022 года составило от 8% до 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"В этом году пиротехника не очень востребована россиянами. По сравнению с октябрем в ноябре вырос спрос на салюты (+60%), фейерверки (+118%) и петарды (+48%), однако по сравнению с ноябрем прошлого года спрос на эти товары упал: падение составило от 8% до 43%", - говорится в исследовании.
Запуск фейерверков - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 13:22
Как вы относитесь к салютам и фейерверкам в новогоднюю ночь?
Отмечается, что сократился интерес и к подарочным упаковкам. Так, по сравнению с прошлым ноябрем гораздо ниже оказался спрос на подарочные коробки (-40%) и упаковочную бумагу (-9%). Относительно 2021 года просел и онлайн-спрос на новогодние платья (-21%).
"Единственные атрибуты, спрос на которые в этом году растет относительно прошлого – это бенгальские огни (+6%), серпантин (+4%), конфетти (+6%) и хлопушки (+17%). Похоже, этот Новый год россияне собираются встречать без особого шума", - добавил руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.
Однако и от елок россияне в этом году отказываться не хотят. Интерес к покупке натуральных елок в интернете вырос по сравнению с ноябрем прошлого года на 21%. А число поисковых запросов на покупку еловых веток и лапника, которые используются для украшения помещений и создания праздничных венков, выросло на 7%.
Эксперты подчеркивают, что вместе с елками ищут и новогодние украшения: елочные игрушки (+5% по сравнению с прошлым годом), новогодние фигурки (+12%) и искусственный снег (+13%).
Запуск фейерверков на Новый год - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 13:02
Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год
 
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