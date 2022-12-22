https://ria.ru/20221222/salyuty-1840403783.html

В России зафиксировали падение спроса на фейерверки

В России зафиксировали падение спроса на фейерверки - РИА Новости, 22.12.2022

В России зафиксировали падение спроса на фейерверки

Россияне решили отметить Новый год тише - падение спроса на салюты, фейерверки и петарды в ноябре 2022 года составило от 8% до 43% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T02:33

2022-12-22T02:33

2022-12-22T02:39

общество

россия

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/37/1559093798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad20fd8ce0dec0cbe608cadc29ee1960.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне решили отметить Новый год тише - падение спроса на салюты, фейерверки и петарды в ноябре 2022 года составило от 8% до 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "В этом году пиротехника не очень востребована россиянами. По сравнению с октябрем в ноябре вырос спрос на салюты (+60%), фейерверки (+118%) и петарды (+48%), однако по сравнению с ноябрем прошлого года спрос на эти товары упал: падение составило от 8% до 43%", - говорится в исследовании. Отмечается, что сократился интерес и к подарочным упаковкам. Так, по сравнению с прошлым ноябрем гораздо ниже оказался спрос на подарочные коробки (-40%) и упаковочную бумагу (-9%). Относительно 2021 года просел и онлайн-спрос на новогодние платья (-21%). "Единственные атрибуты, спрос на которые в этом году растет относительно прошлого – это бенгальские огни (+6%), серпантин (+4%), конфетти (+6%) и хлопушки (+17%). Похоже, этот Новый год россияне собираются встречать без особого шума", - добавил руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов. Однако и от елок россияне в этом году отказываться не хотят. Интерес к покупке натуральных елок в интернете вырос по сравнению с ноябрем прошлого года на 21%. А число поисковых запросов на покупку еловых веток и лапника, которые используются для украшения помещений и создания праздничных венков, выросло на 7%. Эксперты подчеркивают, что вместе с елками ищут и новогодние украшения: елочные игрушки (+5% по сравнению с прошлым годом), новогодние фигурки (+12%) и искусственный снег (+13%).

https://ria.ru/20221220/salyut-1839971237.html

https://ria.ru/20221220/prazdnik-1839964805.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, новый год