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В Подмосковье не запрещали запускать салют на Новый год, отметил губернатор - РИА Новости, 22.12.2022
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В Подмосковье не запрещали запускать салют на Новый год, отметил губернатор
В Подмосковье не запрещали запускать салют на Новый год, отметил губернатор - РИА Новости, 22.12.2022
В Подмосковье не запрещали запускать салют на Новый год, отметил губернатор
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковные семьи смогут запускать салюты на Новый год, никто этого не запрещает, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:01
2022-12-22T15:01
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковные семьи смогут запускать салюты на Новый год, никто этого не запрещает, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Ранее власти Подмосковья отказались от организации масштабных салютов. "Семья может запустить салют, этого никто не запрещает. Но мы считаем, что можно и без салюта обменяться эмоциями, теплотой, поздравлениями... На наш взгляд, это правильное решение, мы его придерживаемся", - сказал Воробьёв в эфире "России 24". Губернатор добавил, что для жителей Подмосковья на новогодних каникулах будут открыты музеи и театры, парки, катки и горки.
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общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Общество, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
15:01 22.12.2022
 
В Подмосковье не запрещали запускать салют на Новый год, отметил губернатор

Губернатор Воробьев: жителям Подмосковья не запрещали запускать салюты на Новый год

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПраздничный салют
Праздничный салют - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Праздничный салют. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подмосковные семьи смогут запускать салюты на Новый год, никто этого не запрещает, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Ранее власти Подмосковья отказались от организации масштабных салютов.
"Семья может запустить салют, этого никто не запрещает. Но мы считаем, что можно и без салюта обменяться эмоциями, теплотой, поздравлениями... На наш взгляд, это правильное решение, мы его придерживаемся", - сказал Воробьёв в эфире "России 24".
Губернатор добавил, что для жителей Подмосковья на новогодних каникулах будут открыты музеи и театры, парки, катки и горки.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 13:45
Опрос: около 80 процентов россиян будут встречать Новый год дома
 
ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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