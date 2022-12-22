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Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2022
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Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области
Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2022
Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что планирует принимать участие в выборах главы региона. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:17
2022-12-22T13:27
херсонская область
политика
владимир сальдо
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что планирует принимать участие в выборах главы региона."Пока у меня других планов нет", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости о том, собирается ли он участвовать в выборах."Пока я могу оказывать пользу, приносить людям через свои знания, пока буду. А там уже как время покажет", - добавил Сальдо.
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херсонская область , политика, владимир сальдо
Херсонская область , Политика, Владимир Сальдо
13:17 22.12.2022 (обновлено: 13:27 22.12.2022)
 
Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области

Сальдо заявил, что планирует выдвигаться на пост главы Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что планирует принимать участие в выборах главы региона.
"Пока у меня других планов нет", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости о том, собирается ли он участвовать в выборах.
"Пока я могу оказывать пользу, приносить людям через свои знания, пока буду. А там уже как время покажет", - добавил Сальдо.
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Херсонская областьПолитикаВладимир Сальдо
 
 
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