https://ria.ru/20221222/saldo-1840516703.html

Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области

Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2022

Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что планирует принимать участие в выборах главы региона. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:17

2022-12-22T13:17

2022-12-22T13:27

херсонская область

политика

владимир сальдо

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что планирует принимать участие в выборах главы региона."Пока у меня других планов нет", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости о том, собирается ли он участвовать в выборах."Пока я могу оказывать пользу, приносить людям через свои знания, пока буду. А там уже как время покажет", - добавил Сальдо.

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херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

херсонская область , политика, владимир сальдо