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Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области
Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2022
Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что планирует принимать участие в выборах главы региона. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:17
2022-12-22T13:17
2022-12-22T13:27
херсонская область
политика
владимир сальдо
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что планирует принимать участие в выборах главы региона."Пока у меня других планов нет", - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости о том, собирается ли он участвовать в выборах."Пока я могу оказывать пользу, приносить людям через свои знания, пока буду. А там уже как время покажет", - добавил Сальдо.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , политика, владимир сальдо
Херсонская область , Политика, Владимир Сальдо
13:17 22.12.2022 (обновлено: 13:27 22.12.2022)
Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области
Сальдо заявил, что планирует выдвигаться на пост главы Херсонской области