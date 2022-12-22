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Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке - РИА Новости, 22.12.2022
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Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке
Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке - РИА Новости, 22.12.2022
Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили выступить в Тбилисском городском суде на украинском языке, следует из трансляции, которую ведут... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:45
2022-12-22T14:15
в мире
михаил саакашвили
украина
грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — РИА Новости. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили выступить в Тбилисском городском суде на украинском языке, следует из трансляции, которую ведут грузинские телекомпании.Суд рассматривал вопрос о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания для Саакашвили. Экс-президент подключился к процессу по видеосвязи из клиники, где сейчас лечится после длительной голодовки в тюрьме, и заявил, что имеет право выступать на украинском языке, так как он гражданин Украины.Саакашвили стал гражданином Украины в мае 2015 года, после чего тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Но в конце 2016-го Порошенко отправил Саакашвили в отставку, обвинив его в ухудшении экономических показателей региона, а еще через полгода — лишил гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском. Его задержали 1 октября 2021 года при попытке незаконно въехать в Грузию. На родине Саакашвили заочно приговорили к тюрьме по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — по ним приговоры пока не вынесли.Как заявлял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Саакашвили надолго останется в тюрьме — он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, михаил саакашвили, украина, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Украина, Грузия
12:45 22.12.2022 (обновлено: 14:15 22.12.2022)
 
Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке

Судья в Тбилиси не разрешил экс-президенту Саакашвили выступить на украинском языке

© AFP 2022 / VANO SHLAMOVМихаил Саакашвили на экране монитора во время заседания суда в Тбилиси. 22 декабря 2022
Михаил Саакашвили на экране монитора во время заседания суда в Тбилиси. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / VANO SHLAMOV
Михаил Саакашвили на экране монитора во время заседания суда в Тбилиси. 22 декабря 2022
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ТБИЛИСИ, 22 дек — РИА Новости. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили выступить в Тбилисском городском суде на украинском языке, следует из трансляции, которую ведут грузинские телекомпании.
Суд рассматривал вопрос о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания для Саакашвили. Экс-президент подключился к процессу по видеосвязи из клиники, где сейчас лечится после длительной голодовки в тюрьме, и заявил, что имеет право выступать на украинском языке, так как он гражданин Украины.

"Господин Михаил, вы хоть и являетесь гражданином Украины, но владеете грузинским языком, суд проходит на грузинском языке, следовательно, прошу обращаться к нам на грузинском. Я не знаю украинского языка", — ответил на это судья Георгий Аревадзе.

Саакашвили стал гражданином Украины в мае 2015 года, после чего тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Но в конце 2016-го Порошенко отправил Саакашвили в отставку, обвинив его в ухудшении экономических показателей региона, а еще через полгода — лишил гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском.
Его задержали 1 октября 2021 года при попытке незаконно въехать в Грузию. На родине Саакашвили заочно приговорили к тюрьме по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — по ним приговоры пока не вынесли.
Как заявлял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Саакашвили надолго останется в тюрьме — он будет отбывать весь положенный срок.
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