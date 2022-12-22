https://ria.ru/20221222/saakashvili-1840501800.html

Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке

Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке - РИА Новости, 22.12.2022

Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили выступить в Тбилисском городском суде на украинском языке, следует из трансляции, которую ведут... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:45

2022-12-22T12:45

2022-12-22T14:15

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ТБИЛИСИ, 22 дек — РИА Новости. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили выступить в Тбилисском городском суде на украинском языке, следует из трансляции, которую ведут грузинские телекомпании.Суд рассматривал вопрос о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания для Саакашвили. Экс-президент подключился к процессу по видеосвязи из клиники, где сейчас лечится после длительной голодовки в тюрьме, и заявил, что имеет право выступать на украинском языке, так как он гражданин Украины.Саакашвили стал гражданином Украины в мае 2015 года, после чего тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Но в конце 2016-го Порошенко отправил Саакашвили в отставку, обвинив его в ухудшении экономических показателей региона, а еще через полгода — лишил гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском. Его задержали 1 октября 2021 года при попытке незаконно въехать в Грузию. На родине Саакашвили заочно приговорили к тюрьме по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — по ним приговоры пока не вынесли.Как заявлял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Саакашвили надолго останется в тюрьме — он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221220/saakashvili-1839971510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, михаил саакашвили, украина, грузия