https://ria.ru/20221222/s-300-1840529568.html

В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине

В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине - РИА Новости, 22.12.2022

В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине

Москва предупредила Афины об ответственности за нарушение контракта, если греческие власти решат передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:52

2022-12-22T13:52

2022-12-22T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

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зрк с-300

мария захарова

греция

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предупредила Афины об ответственности за нарушение контракта, если греческие власти решат передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена <…> и рассмотрена в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов", — сказала она на брифинге.Она подчеркнула, что попрание межправительственных соглашений, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам без соглашения Москвы, не останется без последствий. Кроме того, отсутствие С-300 может ослабить обороноспособность Греции в части ПВО.В последнее время в Греции активно обсуждается вариант передачи Украине российских зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-1, базирующихся на Крите, и замены их на американские комплексы Patriot. Однако официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил накануне, что сейчас этот вопрос не рассматривается.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221222/vizit-1840429944.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

россия

афины

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в мире, россия, афины, украина, зрк с-300, мария захарова, греция, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )