https://ria.ru/20221222/s-300-1840529568.html
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине - РИА Новости, 22.12.2022
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине
Москва предупредила Афины об ответственности за нарушение контракта, если греческие власти решат передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:52
2022-12-22T13:52
2022-12-22T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
афины
украина
зрк с-300
мария захарова
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792581820_0:4:1254:709_1920x0_80_0_0_cf096cbc2568ec5842bf0a813d68203d.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предупредила Афины об ответственности за нарушение контракта, если греческие власти решат передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена <…> и рассмотрена в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов", — сказала она на брифинге.Она подчеркнула, что попрание межправительственных соглашений, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам без соглашения Москвы, не останется без последствий. Кроме того, отсутствие С-300 может ослабить обороноспособность Греции в части ПВО.В последнее время в Греции активно обсуждается вариант передачи Украине российских зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-1, базирующихся на Крите, и замены их на американские комплексы Patriot. Однако официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил накануне, что сейчас этот вопрос не рассматривается.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221222/vizit-1840429944.html
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html
россия
афины
украина
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792581820_206:0:1190:738_1920x0_80_0_0_9e1fa8b09fe9d18b9606abfd8d8a147f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афины, украина, зрк с-300, мария захарова, греция, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Афины, Украина, ЗРК С-300, Мария Захарова, Греция, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
13:52 22.12.2022 (обновлено: 15:20 22.12.2022)
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок российских С-300 Украине