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В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/s-300-1840529568.html
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине - РИА Новости, 22.12.2022
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине
Москва предупредила Афины об ответственности за нарушение контракта, если греческие власти решат передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:52
2022-12-22T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
афины
украина
зрк с-300
мария захарова
греция
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предупредила Афины об ответственности за нарушение контракта, если греческие власти решат передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена &lt;…&gt; и рассмотрена в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов", — сказала она на брифинге.Она подчеркнула, что попрание межправительственных соглашений, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам без соглашения Москвы, не останется без последствий. Кроме того, отсутствие С-300 может ослабить обороноспособность Греции в части ПВО.В последнее время в Греции активно обсуждается вариант передачи Украине российских зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-1, базирующихся на Крите, и замены их на американские комплексы Patriot. Однако официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил накануне, что сейчас этот вопрос не рассматривается.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221222/vizit-1840429944.html
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в мире, россия, афины, украина, зрк с-300, мария захарова, греция, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Афины, Украина, ЗРК С-300, Мария Захарова, Греция, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
13:52 22.12.2022 (обновлено: 15:20 22.12.2022)
 
В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине

В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок российских С-300 Украине

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРасчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит"
Расчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 Фаворит
© Министерство обороны РФ
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Расчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предупредила Афины об ответственности за нарушение контракта, если греческие власти решат передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена <…> и рассмотрена в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов", — сказала она на брифинге.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Она подчеркнула, что попрание межправительственных соглашений, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам без соглашения Москвы, не останется без последствий. Кроме того, отсутствие С-300 может ослабить обороноспособность Греции в части ПВО.
В последнее время в Греции активно обсуждается вариант передачи Украине российских зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-1, базирующихся на Крите, и замены их на американские комплексы Patriot. Однако официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил накануне, что сейчас этот вопрос не рассматривается.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАфиныУкраинаЗРК С-300Мария ЗахароваГрецияПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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