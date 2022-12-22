https://ria.ru/20221222/rubl-1840653085.html
Глава Минфина связал ослабление рубля с ростом импорта в Россию
Глава Минфина связал ослабление рубля с ростом импорта в Россию - РИА Новости, 22.12.2022
Глава Минфина связал ослабление рубля с ростом импорта в Россию
Текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию, ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:54
2022-12-22T18:54
2022-12-22T18:54
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию, ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжение нескольких сессий. Так, доллар обновил максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, увеличившись до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице). Однако в четверг российская валюта вышла в плюс к основным инвалютам. Министр, отвечая на вопрос о причинах девальвации рубля, напомнил, что "курс плавающий рубля". "Импорт во-первых пошел более активно. В первую очередь за счет этого", - добавил он. Он также ответил на вопрос о возможном снижении экспортных доходов: "Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ - с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие".
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экономика, антон силуанов, россия
Экономика, Антон Силуанов, Россия
Глава Минфина связал ослабление рубля с ростом импорта в Россию
Силуанов: текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию, ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжение нескольких сессий. Так, доллар обновил максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, увеличившись до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице). Однако в четверг российская валюта вышла в плюс к основным инвалютам.
Министр, отвечая на вопрос о причинах девальвации рубля, напомнил, что "курс плавающий рубля". "Импорт во-первых пошел более активно. В первую очередь за счет этого", - добавил он.
Он также ответил на вопрос о возможном снижении экспортных доходов: "Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ - с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие".