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Путин уверен в достижении всех целей России - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин уверен в достижении всех целей России
Путин уверен в достижении всех целей России - РИА Новости, 22.12.2022
Путин уверен в достижении всех целей России
Россия чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что у него нет никаких сомнений в достижении поставленных целей. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:46
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что у него нет никаких сомнений в достижении поставленных целей."В целом мы чувствуем себя уверено. И у меня нет никаких сомнений, что всё, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
18:46 22.12.2022 (обновлено: 18:57 22.12.2022)
 
Путин уверен в достижении всех целей России

Путин: Россия чувствует себя уверенно, нет никаких сомнений, что все цели будут достигнуты

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что у него нет никаких сомнений в достижении поставленных целей.
"В целом мы чувствуем себя уверено. И у меня нет никаких сомнений, что всё, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.
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