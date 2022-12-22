https://ria.ru/20221222/rossiya-1840650855.html
Путин уверен в достижении всех целей России
Путин уверен в достижении всех целей России - РИА Новости, 22.12.2022
Путин уверен в достижении всех целей России
Россия чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что у него нет никаких сомнений в достижении поставленных целей. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:46
2022-12-22T18:46
2022-12-22T18:57
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что у него нет никаких сомнений в достижении поставленных целей."В целом мы чувствуем себя уверено. И у меня нет никаких сомнений, что всё, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840620663.html
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россия, владимир путин
18:46 22.12.2022 (обновлено: 18:57 22.12.2022)
Путин уверен в достижении всех целей России
Путин: Россия чувствует себя уверенно, нет никаких сомнений, что все цели будут достигнуты