https://ria.ru/20221222/rossiya-1840650855.html

Путин уверен в достижении всех целей России

Путин уверен в достижении всех целей России - РИА Новости, 22.12.2022

Путин уверен в достижении всех целей России

Россия чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что у него нет никаких сомнений в достижении поставленных целей. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:46

2022-12-22T18:46

2022-12-22T18:57

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что у него нет никаких сомнений в достижении поставленных целей."В целом мы чувствуем себя уверено. И у меня нет никаких сомнений, что всё, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840620663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин