Рейтинг@Mail.ru
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/rosmolodezh-1840623325.html
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации
Росмолодежь планирует вести системную работу по организации просветительских и образовательных мероприятий с участниками героев специальной военной операции для РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:55
2022-12-22T17:57
общество
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732634687_0:153:2990:1835_1920x0_80_0_0_ed0a3de9a3f49972365d9ef1ccf9a14d.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росмолодежь планирует вести системную работу по организации просветительских и образовательных мероприятий с участниками героев специальной военной операции для молодежи, заявила руководитель ведомства Ксения Разуваева. Она отметила, что такой опыт общения "правильным образом влияет на сознание молодых ребят". Она добавила, что такую практику нужно сделать более системной. "Особенно важно в рамках следующего года эту практику наставничества и участия героев СВО в просветительских и образовательных форматах более системной. Мы эту работу планируем вести", - заявила глава Росмолодежи.
https://ria.ru/20221202/fotovystavka-1835835243.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732634687_170:0:2821:1988_1920x0_80_0_0_3f5efd0a0dd91911952b10779116ce6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
17:55 22.12.2022 (обновлено: 17:57 22.12.2022)
 
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации

Глава Росмолодежи Разуваева: будут организовываться встречи с героями спецоперации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРуководитель Росмолодежи Ксения Разуваева
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росмолодежь планирует вести системную работу по организации просветительских и образовательных мероприятий с участниками героев специальной военной операции для молодежи, заявила руководитель ведомства Ксения Разуваева.
"Мы регулярно во всех регионах проводим такой формат, как диалоги с героями, когда ребята получают возможность живого общения с настоящими героями: с героями боевых действий, героями СВО, которые сегодня защищают честь нашей страны, с космонавтами", - сказала Разуваева на Госсовете по вопросам реализации молодежной политики.
Она отметила, что такой опыт общения "правильным образом влияет на сознание молодых ребят". Она добавила, что такую практику нужно сделать более системной.
"Особенно важно в рамках следующего года эту практику наставничества и участия героев СВО в просветительских и образовательных форматах более системной. Мы эту работу планируем вести", - заявила глава Росмолодежи.
Открытие фотовыставки Герои и подвиги на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 12:50Специальная военная операция на Украине
В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации
 
ОбществоКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала