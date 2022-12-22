https://ria.ru/20221222/rosmolodezh-1840623325.html
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации
Росмолодежь планирует вести системную работу по организации просветительских и образовательных мероприятий с участниками героев специальной военной операции для РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:55
2022-12-22T17:55
2022-12-22T17:57
общество
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росмолодежь планирует вести системную работу по организации просветительских и образовательных мероприятий с участниками героев специальной военной операции для молодежи, заявила руководитель ведомства Ксения Разуваева. Она отметила, что такой опыт общения "правильным образом влияет на сознание молодых ребят". Она добавила, что такую практику нужно сделать более системной. "Особенно важно в рамках следующего года эту практику наставничества и участия героев СВО в просветительских и образовательных форматах более системной. Мы эту работу планируем вести", - заявила глава Росмолодежи.
https://ria.ru/20221202/fotovystavka-1835835243.html
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общество, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
17:55 22.12.2022 (обновлено: 17:57 22.12.2022)
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации
Глава Росмолодежи Разуваева: будут организовываться встречи с героями спецоперации