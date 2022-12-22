https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html
Рогозин считает, что обстрелявшим его гостиницу сообщили точные координаты
Рогозин считает, что обстрелявшим его гостиницу сообщили точные координаты - РИА Новости, 22.12.2022
Рогозин считает, что обстрелявшим его гостиницу сообщили точные координаты
Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:44
2022-12-22T09:44
2022-12-22T09:44
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами. "Кто-то слил информацию, и около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит, откуда и кто", - написал он в своем телеграм-канале. От уточнил, что в месте, по которому был нанесен удар, проходила рабочая встреча "узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений". Рогозин отметил, что жил в этой гостинице "все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место".
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дмитрий рогозин, донецк, роскосмос, россия, безопасность
Дмитрий Рогозин, Донецк, Роскосмос, Россия, Безопасность
Рогозин считает, что обстрелявшим его гостиницу сообщили точные координаты
Рогозин: было несколько точных попаданий в отель, кто-то раскрыл данные о расположении
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами.
"Кто-то слил информацию, и около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит, откуда и кто", - написал он в своем телеграм-канале.
От уточнил, что в месте, по которому был нанесен удар, проходила рабочая встреча "узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений".
Рогозин отметил, что жил в этой гостинице "все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место".