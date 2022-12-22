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Рогозин рассказал о состоянии после ранения - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840433876.html
Рогозин рассказал о состоянии после ранения
Рогозин рассказал о состоянии после ранения - РИА Новости, 22.12.2022
Рогозин рассказал о состоянии после ранения
Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:37
2022-12-22T09:37
специальная военная операция на украине
донбасс
донецк
дмитрий рогозин
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе. Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник.
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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
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донбасс, донецк, дмитрий рогозин, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецк, Дмитрий Рогозин, Происшествия
Рогозин рассказал о состоянии после ранения
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе.
2022-12-22T09:37
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09:37 22.12.2022
 
Рогозин рассказал о состоянии после ранения

Рогозин сообщил, что его ждет операция из-за ранения после обстрела гостиницы в Донецке

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе.
"У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.
Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкДмитрий РогозинПроисшествия
 
 
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