https://ria.ru/20221222/rogozin-1840433876.html
Рогозин рассказал о состоянии после ранения
Рогозин рассказал о состоянии после ранения - РИА Новости, 22.12.2022
Рогозин рассказал о состоянии после ранения
Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:37
2022-12-22T09:37
2022-12-22T09:37
специальная военная операция на украине
донбасс
донецк
дмитрий рогозин
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе. Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник.
донбасс
донецк
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
2022-12-22T09:37
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, донецк, дмитрий рогозин, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецк, Дмитрий Рогозин, Происшествия
Рогозин рассказал о состоянии после ранения
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе.
2022-12-22T09:37
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PT0M31S
Рогозин рассказал о состоянии после ранения
Рогозин сообщил, что его ждет операция из-за ранения после обстрела гостиницы в Донецке