https://ria.ru/20221222/rogozin-1840433876.html

Рогозин рассказал о состоянии после ранения

Рогозин рассказал о состоянии после ранения - РИА Новости, 22.12.2022

Рогозин рассказал о состоянии после ранения

Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:37

2022-12-22T09:37

2022-12-22T09:37

специальная военная операция на украине

донбасс

донецк

дмитрий рогозин

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения, полученного в результате обстрела в Донбассе. Ранее помощник Рогозина рассказал, что экс-глава "Роскосмоса" был ранен в спину при обстреле гостиницы в Донецке и госпитализирован, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем, добавил помощник.

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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин 2022-12-22T09:37 true PT0M31S

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Ольга Фомченкова

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