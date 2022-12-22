Рейтинг@Mail.ru
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840422656.html
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения - РИА Новости, 22.12.2022
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения
Врачи в Донецкой Народной Республике не видят возможности удалить осколок снаряда, попавший в спину Дмитрию Рогозину при обстреле Донецка, сообщил помощник... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:03
2022-12-22T13:27
происшествия
дмитрий рогозин
донецк
донбасс
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врачи в Донецкой Народной Республике не видят возможности удалить осколок снаряда, попавший в спину Дмитрию Рогозину при обстреле Донецка, сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса"."Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем", — сказал представитель политика.При этом Рогозин отказался уезжать из Донецка, пока не стабилизируется состояние других раненых, подчеркнул помощник. Он также рассказал, что после обстрела в целях безопасности всех пострадавших развезли по разным больницам. Сам экс-глава "Роскосмоса" подтвердил в Telegram-канале, что получил ранение. Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Он жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место.Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали. Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. По словам его помощника, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830870951.html
донецк
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
2022-12-22T09:03
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:401:2048:1937_1920x0_80_0_0_bc9249d9066446e1043acc207648aeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дмитрий рогозин, донецк, донбасс
Происшествия, Дмитрий Рогозин, Донецк, Донбасс, Специальная военная операция на Украине
09:03 22.12.2022 (обновлено: 13:27 22.12.2022)
 
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения

Помощник Рогозина заявил, что врачи не могут достать осколок мины из его позвоночника

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врачи в Донецкой Народной Республике не видят возможности удалить осколок снаряда, попавший в спину Дмитрию Рогозину при обстреле Донецка, сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса".
"Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем", — сказал представитель политика.
При этом Рогозин отказался уезжать из Донецка, пока не стабилизируется состояние других раненых, подчеркнул помощник. Он также рассказал, что после обстрела в целях безопасности всех пострадавших развезли по разным больницам.
Сам экс-глава "Роскосмоса" подтвердил в Telegram-канале, что получил ранение.
"Металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей", — говорится в публикации.
Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Он жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место.

"Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит, откуда и кто", — добавил экс-чиновник.

Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали. Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. По словам его помощника, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 16:25Специальная военная операция на Украине
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДмитрий РогозинДонецкДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала