https://ria.ru/20221222/rogozin-1840422656.html

Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения

Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения - РИА Новости, 22.12.2022

Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения

Врачи в Донецкой Народной Республике не видят возможности удалить осколок снаряда, попавший в спину Дмитрию Рогозину при обстреле Донецка, сообщил помощник... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:03

2022-12-22T09:03

2022-12-22T13:27

происшествия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врачи в Донецкой Народной Республике не видят возможности удалить осколок снаряда, попавший в спину Дмитрию Рогозину при обстреле Донецка, сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса"."Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем", — сказал представитель политика.При этом Рогозин отказался уезжать из Донецка, пока не стабилизируется состояние других раненых, подчеркнул помощник. Он также рассказал, что после обстрела в целях безопасности всех пострадавших развезли по разным больницам. Сам экс-глава "Роскосмоса" подтвердил в Telegram-канале, что получил ранение. Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Он жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место.Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали. Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. По словам его помощника, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.

https://ria.ru/20221111/rogozin-1830870951.html

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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин 2022-12-22T09:03 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дмитрий рогозин, донецк, донбасс