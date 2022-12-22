https://ria.ru/20221222/rogozin-1840422656.html
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения - РИА Новости, 22.12.2022
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения
Врачи в Донецкой Народной Республике не видят возможности удалить осколок снаряда, попавший в спину Дмитрию Рогозину при обстреле Донецка, сообщил помощник... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:03
2022-12-22T09:03
2022-12-22T13:27
происшествия
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врачи в Донецкой Народной Республике не видят возможности удалить осколок снаряда, попавший в спину Дмитрию Рогозину при обстреле Донецка, сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса"."Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем", — сказал представитель политика.При этом Рогозин отказался уезжать из Донецка, пока не стабилизируется состояние других раненых, подчеркнул помощник. Он также рассказал, что после обстрела в целях безопасности всех пострадавших развезли по разным больницам. Сам экс-глава "Роскосмоса" подтвердил в Telegram-канале, что получил ранение. Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Он жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место.Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали. Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. По словам его помощника, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
2022-12-22T09:03
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий рогозин, донецк, донбасс
Происшествия, Дмитрий Рогозин, Донецк, Донбасс, Специальная военная операция на Украине
09:03 22.12.2022 (обновлено: 13:27 22.12.2022)
Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения
Помощник Рогозина заявил, что врачи не могут достать осколок мины из его позвоночника
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врачи в Донецкой Народной Республике не видят возможности удалить осколок снаряда, попавший в спину Дмитрию Рогозину при обстреле Донецка, сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса".
"Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем", — сказал представитель политика.
При этом Рогозин отказался уезжать из Донецка, пока не стабилизируется состояние других раненых, подчеркнул помощник. Он также рассказал, что после обстрела в целях безопасности всех пострадавших развезли по разным больницам.
Сам экс-глава "Роскосмоса" подтвердил в Telegram-канале
, что получил ранение.
"Металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей", — говорится в публикации.
Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Он жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ
ни разу не обстреливали это место.
"Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит, откуда и кто", — добавил экс-чиновник.
Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали. Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко
. По словам его помощника, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.