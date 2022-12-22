https://ria.ru/20221222/rogozin-1840400473.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 22.12.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин

Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T01:27

2022-12-22T01:27

2022-12-22T01:41

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

донецк

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости его помощник."На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина... Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица", - сказал он.По его словам, удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

https://ria.ru/20221222/obstrel-1840396967.html

донецк

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дмитрий рогозин, донецк