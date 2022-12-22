https://ria.ru/20221222/rogozin-1840400473.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 22.12.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин
Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:27
2022-12-22T01:27
2022-12-22T01:41
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донецк
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости его помощник."На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина... Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица", - сказал он.По его словам, удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840396967.html
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дмитрий рогозин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецк
01:27 22.12.2022 (обновлено: 01:41 22.12.2022)
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин
При обстреле гостиницы в Донецке украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости его помощник.
"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина... Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица", - сказал он.
По его словам, удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.