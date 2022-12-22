https://ria.ru/20221222/reznikov-1840538630.html

В МИД ответили на слова Резникова о российско-белорусской группировке

В МИД ответили на слова Резникова о российско-белорусской группировке - РИА Новости, 22.12.2022

В МИД ответили на слова Резникова о российско-белорусской группировке

Заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления - это попытка... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:22

2022-12-22T14:22

2022-12-22T14:22

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления - это попытка выпросить у Запада больше денег и оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Цель подобного заявления - выпросить у Запада еще больше денег и оружия на фоне складывающейся военно-политической обстановки в регионе, продолжающегося накачивания Украины западными вооружениями и наращивания военных сил НАТО в Польше и Прибалтике", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя высказывание украинского министра обороны Алексея Резникова о возможном создании Россией в Белоруссии ударной группировки для наступления с этого направления. Она добавила, что с октября в Белоруссии проходит развертывание дополнительного контингента региональной группировки войск и идет боевое слаживание - но они носят транспарентный и оборонительный характер в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840531996.html

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Екатерина Зайцева

нато, россия, белоруссия, украина, алексей резников, мария захарова, в мире