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В МИД ответили на слова Резникова о российско-белорусской группировке - РИА Новости, 22.12.2022
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В МИД ответили на слова Резникова о российско-белорусской группировке
В МИД ответили на слова Резникова о российско-белорусской группировке - РИА Новости, 22.12.2022
В МИД ответили на слова Резникова о российско-белорусской группировке
Заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления - это попытка... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:22
2022-12-22T14:22
нато
россия
белоруссия
украина
алексей резников
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления - это попытка выпросить у Запада больше денег и оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Цель подобного заявления - выпросить у Запада еще больше денег и оружия на фоне складывающейся военно-политической обстановки в регионе, продолжающегося накачивания Украины западными вооружениями и наращивания военных сил НАТО в Польше и Прибалтике", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя высказывание украинского министра обороны Алексея Резникова о возможном создании Россией в Белоруссии ударной группировки для наступления с этого направления. Она добавила, что с октября в Белоруссии проходит развертывание дополнительного контингента региональной группировки войск и идет боевое слаживание - но они носят транспарентный и оборонительный характер в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
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нато, россия, белоруссия, украина, алексей резников, мария захарова, в мире
НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Алексей Резников, Мария Захарова, В мире
14:22 22.12.2022
 
В МИД ответили на слова Резникова о российско-белорусской группировке

Захарова: слова Резникова о российско-белорусской группировке — попытка выпросить денег

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления - это попытка выпросить у Запада больше денег и оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Цель подобного заявления - выпросить у Запада еще больше денег и оружия на фоне складывающейся военно-политической обстановки в регионе, продолжающегося накачивания Украины западными вооружениями и наращивания военных сил НАТО в Польше и Прибалтике", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя высказывание украинского министра обороны Алексея Резникова о возможном создании Россией в Белоруссии ударной группировки для наступления с этого направления.
Она добавила, что с октября в Белоруссии проходит развертывание дополнительного контингента региональной группировки войск и идет боевое слаживание - но они носят транспарентный и оборонительный характер в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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НАТОРоссияБелоруссияУкраинаАлексей РезниковМария ЗахароваВ мире
 
 
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