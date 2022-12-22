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Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 23 и 24 декабря

Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 23 и 24 декабря - РИА Новости, 22.12.2022

Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 23 и 24 декабря

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 23 декабря из Москвы и 24 декабря из Уфы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:15

2022-12-22T17:15

2022-12-22T17:26

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 23 декабря из Москвы и 24 декабря из Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора."Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря, а также из Уфы 24 декабря", - сообщили в туроператоре Tez Tour.Там уточнили, что вывозные рейсы для туристов, пребывающих на египетских курортах по линии Tez Tour, выполняются в штатном режиме согласно утвержденному плану. "На данный момент в Россию вернулось уже почти 6 тысяч человек. Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика ожидается в ближайшее время", - добавили в компании.С минувшего четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация на прошлой неделе сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

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шарм-эш-шейх

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хургада, ifly, tez tour, шарм-эш-шейх, москва, туризм, новости - туризм, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)