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В АТОР рассказали, куда можно улететь из стран СНГ на прямых рейсах - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221222/reysy-1840526464.html
В АТОР рассказали, куда можно улететь из стран СНГ на прямых рейсах
В АТОР рассказали, куда можно улететь из стран СНГ на прямых рейсах - РИА Новости, 22.12.2022
В АТОР рассказали, куда можно улететь из стран СНГ на прямых рейсах
Эксперты назвали страны и города, куда можно улететь из постсоветских государств, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:40
2022-12-22T16:44
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туризм
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты назвали страны и города, куда можно улететь из постсоветских государств, сообщает АТОР."Ввиду отсутствия прямых рейсов из России по многим привычным направлениям пассажиры стали активнее использовать аэропорты стран СНГ", — отмечают в ассоциации.Из Армении и Грузии сейчас большой выбор рейсов в Европу. Из Еревана, например, лайнеры летают в Вену, Брюссель, Афины, Франкфурт-на-Майне, Рим, Венецию, Париж, Леон, Ларнаку, Варшаву, Вильнюс. Из Тбилиси есть также перевозки в Мюнхен, Ригу, Амстердам и Афины. Из Кутаиси — в Милан, Будапешт, Барселону, Салоники, Краков, Таллин.Из неевропейских направлений из Грузии можно отправиться в Эль-Кувейт, Стамбул, Минск, Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Доху, Дубай.Богата маршрутная сеть и из казахстанской Алма-Аты. Оттуда есть полетные программы в Таиланд, Кувейт, Индию, Южную Корею, ОАЭ, Вьетнам, Турцию, Саудовскую Аравию, на Мальдивы, а с 26 декабря появятся рейсы в Маэ (Сейшелы).Из Азербайджана доступны города Ирака (Багдад, Эрбиль, Наджаф, Басру), из Узбекистана — малазийский Куала-Лумпур, а из киргизского Бишкека — Улан-Батор (Монголия).
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новости - туризм, туристы, грузия, афины, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Грузия, Афины, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
16:40 22.12.2022 (обновлено: 16:44 22.12.2022)
 
В АТОР рассказали, куда можно улететь из стран СНГ на прямых рейсах

Эксперты АТОР назвали страны и города, куда можно улететь из постсоветских государств

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в медиабанкПрогулка по побережью Индийского океана на острове Силуэт, Сейшелы
Прогулка по побережью Индийского океана на острове Силуэт, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты назвали страны и города, куда можно улететь из постсоветских государств, сообщает АТОР.
"Ввиду отсутствия прямых рейсов из России по многим привычным направлениям пассажиры стали активнее использовать аэропорты стран СНГ", — отмечают в ассоциации.
Из Армении и Грузии сейчас большой выбор рейсов в Европу. Из Еревана, например, лайнеры летают в Вену, Брюссель, Афины, Франкфурт-на-Майне, Рим, Венецию, Париж, Леон, Ларнаку, Варшаву, Вильнюс. Из Тбилиси есть также перевозки в Мюнхен, Ригу, Амстердам и Афины. Из Кутаиси — в Милан, Будапешт, Барселону, Салоники, Краков, Таллин.
Из неевропейских направлений из Грузии можно отправиться в Эль-Кувейт, Стамбул, Минск, Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Доху, Дубай.
Богата маршрутная сеть и из казахстанской Алма-Аты. Оттуда есть полетные программы в Таиланд, Кувейт, Индию, Южную Корею, ОАЭ, Вьетнам, Турцию, Саудовскую Аравию, на Мальдивы, а с 26 декабря появятся рейсы в Маэ (Сейшелы).
Из Азербайджана доступны города Ирака (Багдад, Эрбиль, Наджаф, Басру), из Узбекистана — малазийский Куала-Лумпур, а из киргизского БишкекаУлан-Батор (Монголия).
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