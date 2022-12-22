Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Москвы более 60 рейсов задержали или отменили - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221222/reys-1840424353.html
В аэропортах Москвы более 60 рейсов задержали или отменили
В аэропортах Москвы более 60 рейсов задержали или отменили - РИА Новости, 22.12.2022
В аэропортах Москвы более 60 рейсов задержали или отменили
Более 60 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:10
2022-12-22T10:40
общество
москва
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:0:2904:1633_1920x0_80_0_0_572c518cb563591fb707892508333305.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Более 60 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По информации на 9.00 мск, в аэропорту "Внуково" 13 рейсов задержано, девять отменено; в аэропорту "Домодедово" 21 рейсов задержано и семь отменено; в аэропорту "Шереметьево" 10 рейсов задержано, четыре отменено. Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. С вечера среды и до утра четверга в столице был мокрый снег, дождь и гололедица. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки, туман и температура воздуха до плюс 3 градусов Цельсия.
https://ria.ru/20221221/pogoda-1840185760.html
https://ria.ru/20221214/ustyug-1838608745.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новости - туризм
Общество, Москва, Туризм, Новости - Туризм
09:10 22.12.2022 (обновлено: 10:40 22.12.2022)
 
В аэропортах Москвы более 60 рейсов задержали или отменили

Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали или отменили более 60 рейсов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСнежная Москва
Снежная Москва - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Снежная Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Более 60 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 9.00 мск, в аэропорту "Внуково" 13 рейсов задержано, девять отменено; в аэропорту "Домодедово" 21 рейсов задержано и семь отменено; в аэропорту "Шереметьево" 10 рейсов задержано, четыре отменено.
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 11:18
Москвичам пообещали до трех градусов тепла в выходные
Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. С вечера среды и до утра четверга в столице был мокрый снег, дождь и гололедица.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки, туман и температура воздуха до плюс 3 градусов Цельсия.
Усадьба Деда Мороза расположилась в лесу недалеко от Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 14:53Туризм
Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза
 
ТуризмОбществоМоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала