https://ria.ru/20221222/reys-1840424353.html

В аэропортах Москвы более 60 рейсов задержали или отменили

В аэропортах Москвы более 60 рейсов задержали или отменили - РИА Новости, 22.12.2022

В аэропортах Москвы более 60 рейсов задержали или отменили

Более 60 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:10

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Более 60 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По информации на 9.00 мск, в аэропорту "Внуково" 13 рейсов задержано, девять отменено; в аэропорту "Домодедово" 21 рейсов задержано и семь отменено; в аэропорту "Шереметьево" 10 рейсов задержано, четыре отменено. Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. С вечера среды и до утра четверга в столице был мокрый снег, дождь и гололедица. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки, туман и температура воздуха до плюс 3 градусов Цельсия.

https://ria.ru/20221221/pogoda-1840185760.html

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