https://ria.ru/20221222/rets-1840576254.html

Глава РЭЦ пригласила экспортеров на бизнес-миссию в Индию в марте 2023 года

Глава РЭЦ пригласила экспортеров на бизнес-миссию в Индию в марте 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022

Глава РЭЦ пригласила экспортеров на бизнес-миссию в Индию в марте 2023 года

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в марте 2023 года организует бизнес-миссию в Индию для отечественных экспортеров, рассказала генеральный директор... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:43

2022-12-22T15:43

2022-12-22T15:43

россия

российский экспортный центр (рэц)

фонд "росконгресс"

вероника никишина

индия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в марте 2023 года организует бизнес-миссию в Индию для отечественных экспортеров, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на Форуме "Бизнес-диалог Россия-Индия 2022" в Москве."Российско-индийские отношения продолжают активно развиваться, со своей стороны мы оказываем содействие расширению двухсторонних торгово-экономических связей. Уже в марте следующего года мы проведем многоотраслевую бизнес-миссию для наших компаний в Мумбае. Особое внимание уделим высокотехнологичным решениям в таких сегментах, как горнорудная промышленность, нефтегазовая отрасль, генерация электроэнергии, транспортное машиностроение, лесопромышленный комплекс, органические, минеральные удобрения и продукции АПК", - сказала Никишина.Зарегистрироваться на бизнес-миссию в Индию можно уже с 23 декабря на цифровой платформе "Мой экспорт".Также глава РЭЦ добавила, что при поддержке центра российские экспортеры смогут принять участие в двух выставках в Индии: Delhi Wood и Smart Cities, а в октябре 2023 года запланирована деловая миссия в сфере продуктов питания и товаров народного потребления. Заявки на участие также можно будет подать онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт" и компенсировать часть расходов на участие в них.В форуме "Бизнес-диалог Россия-Индия 2022" приняли участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств и ведомств и субъектов Российской Федерации, институтов развития и общественных организаций.Главная тема форума этого года - "Целостное партнерство Индии и России в условиях нового мирового порядка". Программа событий разделена на несколько треков: здравоохранение, информационные технологии, логистика, банковский сектор, нефтегазовая промышленность, а также национальные проекты "Сделано в России" и "Делай в Индии". Участники обменялись мнениями о возможностях и перспективах экономического сотрудничества, особенностях деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти по обеспечению благоприятного делового климата и созданию необходимых правовых условий для работы коммерческих структур.Организаторы форума - Индийский Бизнес-Альянс при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) и Фонда Росконгресс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", вероника никишина, индия