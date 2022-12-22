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Глава РЭЦ пригласила экспортеров на бизнес-миссию в Индию в марте 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022
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Глава РЭЦ пригласила экспортеров на бизнес-миссию в Индию в марте 2023 года
Глава РЭЦ пригласила экспортеров на бизнес-миссию в Индию в марте 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022
Глава РЭЦ пригласила экспортеров на бизнес-миссию в Индию в марте 2023 года
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в марте 2023 года организует бизнес-миссию в Индию для отечественных экспортеров, рассказала генеральный директор... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:43
2022-12-22T15:43
россия
российский экспортный центр (рэц)
фонд "росконгресс"
вероника никишина
индия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в марте 2023 года организует бизнес-миссию в Индию для отечественных экспортеров, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на Форуме "Бизнес-диалог Россия-Индия 2022" в Москве."Российско-индийские отношения продолжают активно развиваться, со своей стороны мы оказываем содействие расширению двухсторонних торгово-экономических связей. Уже в марте следующего года мы проведем многоотраслевую бизнес-миссию для наших компаний в Мумбае. Особое внимание уделим высокотехнологичным решениям в таких сегментах, как горнорудная промышленность, нефтегазовая отрасль, генерация электроэнергии, транспортное машиностроение, лесопромышленный комплекс, органические, минеральные удобрения и продукции АПК", - сказала Никишина.Зарегистрироваться на бизнес-миссию в Индию можно уже с 23 декабря на цифровой платформе "Мой экспорт".Также глава РЭЦ добавила, что при поддержке центра российские экспортеры смогут принять участие в двух выставках в Индии: Delhi Wood и Smart Cities, а в октябре 2023 года запланирована деловая миссия в сфере продуктов питания и товаров народного потребления. Заявки на участие также можно будет подать онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт" и компенсировать часть расходов на участие в них.В форуме "Бизнес-диалог Россия-Индия 2022" приняли участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств и ведомств и субъектов Российской Федерации, институтов развития и общественных организаций.Главная тема форума этого года - "Целостное партнерство Индии и России в условиях нового мирового порядка". Программа событий разделена на несколько треков: здравоохранение, информационные технологии, логистика, банковский сектор, нефтегазовая промышленность, а также национальные проекты "Сделано в России" и "Делай в Индии". Участники обменялись мнениями о возможностях и перспективах экономического сотрудничества, особенностях деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти по обеспечению благоприятного делового климата и созданию необходимых правовых условий для работы коммерческих структур.Организаторы форума - Индийский Бизнес-Альянс при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) и Фонда Росконгресс.
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россия, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", вероника никишина, индия
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Фонд "Росконгресс", Вероника Никишина, Индия
15:43 22.12.2022
 

Глава РЭЦ пригласила экспортеров на бизнес-миссию в Индию в марте 2023 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в марте 2023 года организует бизнес-миссию в Индию для отечественных экспортеров, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на Форуме "Бизнес-диалог Россия-Индия 2022" в Москве.
"Российско-индийские отношения продолжают активно развиваться, со своей стороны мы оказываем содействие расширению двухсторонних торгово-экономических связей. Уже в марте следующего года мы проведем многоотраслевую бизнес-миссию для наших компаний в Мумбае. Особое внимание уделим высокотехнологичным решениям в таких сегментах, как горнорудная промышленность, нефтегазовая отрасль, генерация электроэнергии, транспортное машиностроение, лесопромышленный комплекс, органические, минеральные удобрения и продукции АПК", - сказала Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 11:20
РЭЦ: экспортеры подали более 30 заявок на показ товаров в Эр-Рияде
Зарегистрироваться на бизнес-миссию в Индию можно уже с 23 декабря на цифровой платформе "Мой экспорт".
Также глава РЭЦ добавила, что при поддержке центра российские экспортеры смогут принять участие в двух выставках в Индии: Delhi Wood и Smart Cities, а в октябре 2023 года запланирована деловая миссия в сфере продуктов питания и товаров народного потребления. Заявки на участие также можно будет подать онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт" и компенсировать часть расходов на участие в них.
В форуме "Бизнес-диалог Россия-Индия 2022" приняли участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств и ведомств и субъектов Российской Федерации, институтов развития и общественных организаций.
Главная тема форума этого года - "Целостное партнерство Индии и России в условиях нового мирового порядка". Программа событий разделена на несколько треков: здравоохранение, информационные технологии, логистика, банковский сектор, нефтегазовая промышленность, а также национальные проекты "Сделано в России" и "Делай в Индии". Участники обменялись мнениями о возможностях и перспективах экономического сотрудничества, особенностях деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти по обеспечению благоприятного делового климата и созданию необходимых правовых условий для работы коммерческих структур.
Организаторы форума - Индийский Бизнес-Альянс при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) и Фонда Росконгресс.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Фонд "Росконгресс"Вероника НикишинаИндия
 
 
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