https://ria.ru/20221222/rets-1840464401.html

Представители более 6 тысяч компаний прошли обучение в РЭЦ в 2022 году

Представители более 6 тысяч компаний прошли обучение в РЭЦ в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022

Представители более 6 тысяч компаний прошли обучение в РЭЦ в 2022 году

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году оказала образовательную поддержку представителям более 6 тысяч экспортно... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:20

2022-12-22T11:20

2022-12-22T11:20

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году оказала образовательную поддержку представителям более 6 тысяч экспортно ориентированных компаний и актуализировала свои программы под запросы бизнеса, сообщает РЭЦ."В 2022 году Школа экспорта оказала образовательную поддержку представителям более 6000 экспортно ориентированных компаний и актуализировала свои программы под запросы бизнеса. Особое внимание было уделено антикризисной повестке по поддержке наиболее уязвимого сегмента бизнеса – МСП", - говорится в сообщении."Турбулентность внесла свои коррективы в текущую внешнеэкономическую конъюнктуру и нашу работу. Особое внимание было уделено антикризисной повестке. Мы провели 17 антикризисных вебинаров для бизнеса, которые посетили более 2 тысяч компаний. Был создан антикризисный раздел на сайте Школы экспорта, наполненный 37 кейсами по различным темам и 17 логистическими дайджестами", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.По ее словам, при этом не останавливалась работа по новым учебным материалам – разработано четыре новых тематических пособия.В более чем 70 регионах страны прошло 592 экспортных семинара. Акселерационную поддержку за год получили 578 компаний, а объем поддержанного экспорта превысил 102 миллиона долларов. Более 550 компаний получили услуги Школы в федеральной системе "Мой экспорт". Услугами Школы возможно воспользоваться как очно – на базе Центров поддержки экспорта, так и онлайн – на портале Группы РЭЦ, сайте Школы экспорта и в системе "Мой экспорт".В рамках наращивания партнерских отношений с ВУЗами было проведено два студенческих турнира по международным переговорам, подписано соглашение о сотрудничестве с новым стратегическим партнером, Российским университетом дружбы народов.

https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц)