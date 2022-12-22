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Представители более 6 тысяч компаний прошли обучение в РЭЦ в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022
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Представители более 6 тысяч компаний прошли обучение в РЭЦ в 2022 году
Представители более 6 тысяч компаний прошли обучение в РЭЦ в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022
Представители более 6 тысяч компаний прошли обучение в РЭЦ в 2022 году
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году оказала образовательную поддержку представителям более 6 тысяч экспортно... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:20
2022-12-22T11:20
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году оказала образовательную поддержку представителям более 6 тысяч экспортно ориентированных компаний и актуализировала свои программы под запросы бизнеса, сообщает РЭЦ."В 2022 году Школа экспорта оказала образовательную поддержку представителям более 6000 экспортно ориентированных компаний и актуализировала свои программы под запросы бизнеса. Особое внимание было уделено антикризисной повестке по поддержке наиболее уязвимого сегмента бизнеса – МСП", - говорится в сообщении."Турбулентность внесла свои коррективы в текущую внешнеэкономическую конъюнктуру и нашу работу. Особое внимание было уделено антикризисной повестке. Мы провели 17 антикризисных вебинаров для бизнеса, которые посетили более 2 тысяч компаний. Был создан антикризисный раздел на сайте Школы экспорта, наполненный 37 кейсами по различным темам и 17 логистическими дайджестами", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.По ее словам, при этом не останавливалась работа по новым учебным материалам – разработано четыре новых тематических пособия.В более чем 70 регионах страны прошло 592 экспортных семинара. Акселерационную поддержку за год получили 578 компаний, а объем поддержанного экспорта превысил 102 миллиона долларов. Более 550 компаний получили услуги Школы в федеральной системе "Мой экспорт". Услугами Школы возможно воспользоваться как очно – на базе Центров поддержки экспорта, так и онлайн – на портале Группы РЭЦ, сайте Школы экспорта и в системе "Мой экспорт".В рамках наращивания партнерских отношений с ВУЗами было проведено два студенческих турнира по международным переговорам, подписано соглашение о сотрудничестве с новым стратегическим партнером, Российским университетом дружбы народов.
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россия, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
11:20 22.12.2022
 

Представители более 6 тысяч компаний прошли обучение в РЭЦ в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году оказала образовательную поддержку представителям более 6 тысяч экспортно ориентированных компаний и актуализировала свои программы под запросы бизнеса, сообщает РЭЦ.
"В 2022 году Школа экспорта оказала образовательную поддержку представителям более 6000 экспортно ориентированных компаний и актуализировала свои программы под запросы бизнеса. Особое внимание было уделено антикризисной повестке по поддержке наиболее уязвимого сегмента бизнеса – МСП", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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"Турбулентность внесла свои коррективы в текущую внешнеэкономическую конъюнктуру и нашу работу. Особое внимание было уделено антикризисной повестке. Мы провели 17 антикризисных вебинаров для бизнеса, которые посетили более 2 тысяч компаний. Был создан антикризисный раздел на сайте Школы экспорта, наполненный 37 кейсами по различным темам и 17 логистическими дайджестами", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
По ее словам, при этом не останавливалась работа по новым учебным материалам – разработано четыре новых тематических пособия.
"В рамках работы с тренерами было аттестовано 149 тренеров и наставников для реализации базовых и акселерационных программ. Эти цифры говорят о том, что нам удалось адаптировать работу под современные условия и продолжить масштабировать деятельность Школы экспорта РЭЦ", – отметила Никитина.
В более чем 70 регионах страны прошло 592 экспортных семинара. Акселерационную поддержку за год получили 578 компаний, а объем поддержанного экспорта превысил 102 миллиона долларов. Более 550 компаний получили услуги Школы в федеральной системе "Мой экспорт". Услугами Школы возможно воспользоваться как очно – на базе Центров поддержки экспорта, так и онлайн – на портале Группы РЭЦ, сайте Школы экспорта и в системе "Мой экспорт".
В рамках наращивания партнерских отношений с ВУЗами было проведено два студенческих турнира по международным переговорам, подписано соглашение о сотрудничестве с новым стратегическим партнером, Российским университетом дружбы народов.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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